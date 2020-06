De coronapandemie zorgt wereldwijd voor angst en onzekerheid. Miljoenen mensen hebben hun inkomstenbron verloren. Niet alleen in andere landen, ook in ons land vragen mensen zich af hoe de toekomst eruitziet en of het virus ooit nog weg gaat. Voedseltechnoloog tevens docent aan de Anton de Kom Universiteit Suriname, Ricky Stutgard, stelt dat het virus niet weggaat. “We gaan met het virus moeten leren leven, omdat het nooit meer weggaat’’, zegt hij. Stutgard plaatst dan ook vraagtekens bij de strenge maatregelen die zijn uitgevaardigd door het COVID-19 Managementteam en gisteren bekend werden gemaakt door overste Danielle Veira. Er is een totale lockdown afgekondigd die onder andere inhoudt dat mensen slechts één keer in de week boodschappen kunnen doen, ook zullen winkels op woensdag en zondag gesloten zijn en gelden er beperkte openingstijden. Volgens Stutgard is een totale lockdown niet nodig. “Vorig jaar was er ook een uitbraak van het griepinfluenzavirus H1N1 waarbij er zelfs vijf doden zijn gevallen, toen zijn we ook niet in een totale lockdown gegaan. Nu hebben we maar één dode en men maakt zaken groter dan ze zijn”, aldus Stutgard. Hij geeft aan dat we in Suriname te maken hebben met 112 positief geteste personen, echter vertoont 75 procent daarvan geen symptomen en dat is gelijk aan ongeveer 84 mensen. “Dat wil zeggen dat 28 mensen dus ziek zijn, maar de kans is groot dat ze beter worden zonder medicatie. Vier mensen zullen dan ernstig ziek worden en de kans is dan groot dat 2 procent sterft, echter is dat nog niet eens één persoon. Zulke zware maatregelen zijn dus niet nodig”, stelt Stutgard. Hij is van mening dat we de situatie in Suriname vooral niet moeten vergelijken met grote landen als Italië en Spanje, waar het aantal besmette mensen enorm hoog is. “Die landen hebben een grotere populatie, waardoor besmetting gemakkelijk kan plaatsvinden. Verder gaat het om koude landen, waar het virus langer weerstand blijft bieden. De mensen in deze landen zijn ook ouder, waardoor ze reeds last hebben van andere onderliggende chronische ziekten.’’ Stutgard haalt ook aan, dat in ons land in de afgelopen week het aantal besmettingen aanzienlijk gestegen is, terwijl onze buurlanden Guyana en Frans-Guyana deze zelfde stijging hebben doorstaan in ruim een maand tijd. “Of de mensen hadden de mogelijk slachtoffers reeds geïdentificeerd en hebben ons bewust voor de gek gehouden. Of dit aantal zal zeker tot 15 juni verder stijgen”, aldus Stutgard.