Landelijk zijn er al meer dan 1160 COVID-19 testen uitgevoerd. Uit dit aantal zijn er 91 besmettingen vastgesteld. Negen daarvan zijn al genezen verklaard en één is overleden. Momenteel zijn er 81 actieve gevallen in Suriname. Directeur Volksgezondheid Cleopatra Jessurun, kan zich niet voorstellen, dat vanuit de samenleving de indruk wordt gewekt, dat de autoriteiten de cijfers manipuleren. Volgens haar hebben ze geen behoefte daaraan. Van de 81 actieve gevallen, vertoont 75 procent geen symptomen en heeft geen dringende behoefte aan zorg. Deze groep is wel in isolatie geplaatst, maar hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen te worden. 25 procent is opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Door middel van een presentatie, gaf dokter Ori van de afdeling Epidemiologie, de cijfermatige weergave van de besmettingen aan. Vijf van de actieve gevallen zijn onder de leeftijd van 19 jaar. Eén persoon is boven de 60 jaar en de rest is tussen de 19 en de 60 jaar. De directeur zegt, dat bij een aantal personen is gebleken, dat zij zich niet hebben gehouden aan de voorzorgsmaatregelen. Onder de Braziliaanse gemeenschap in Suriname trachten de instanties zich in te zetten om het virus ook aan te pakken. Volgens de directeur is het van belang, dat deze groep, die ook deel uitmaakt van de Surinaamse bevolking, weet dat er ook zorg voor hen beschikbaar is.