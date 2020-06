Het aantal COVID-19 gevallen in Suriname is aan het toenemen. Het aantal actieve gevallen is gestegen naar 72. De teller staat momenteel op 82. Het aantal personen dat positief getest is op COVID-19, is toegenomen met nog 8 personen. De directie van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Suriname, heeft besloten om tot nader order zijn gezondheidscentra te Latour en Geyersvlijt te sluiten. Dit nadat een van de verpleegsters op de poli positief is getest op COVID-19. Het gaat om een van de zorgverleners die bezig was met het afnemen van swabs van patiënten. Wanneer en waar de besmetting heeft plaatsgevonden, is nog niet duidelijk. Volgens bronnen voelde de persoon zich op een bepaald moment niet goed en nadat een test gedaan was, bleek zij besmet te zijn. Intussen heeft de directie de bond onder leiding van Robby Naarendorp bij de Regionale Gezondheidsdienst op de hoogte gesteld, als mede verantwoordelijke instantie voor de volksgezondheid. Nu een medewerker positief getest is en door de snelle stijging van het aantal coronagevallen, ziet de dienst zich genoodzaakt zijn gezondheidscentra te sluiten. Dit om de veiligheid van de overige medewerkers te garanderen. Het onderzoek naar mogelijke meer positieve gevallen is nog gaande.