In het kiesdistrict Paramaribo, heeft VHP-DNA-kandidaat Krishna Mathoera, president Bouterse overtroeft tijdens de verkiezingen. Mathoera behaalde een aantal van 20.379 stemmen, bijna 5000 meer dan de voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desiré Bouterse ( 15.545). Herkozen kandidaat Mathoera, zegt, dat haar werk in De Nationale Assemblee gewaardeerd is door de Surinaamse bevolking. ‘’In de afgelopen vijf jaar, heb ik al mijn krachten gegeven en ben ik niet bezweken voor intimidatie’’, zegt Mathoera. Zij zegt dat ze niet had verwacht dat zij meer stemmen zou behalen dan de president. Vijf jaar geleden was zij kiesbaar in het district Wanica en behaalde ze 2815 stemmen. Volgens Mathoera is de hertelling in Paramaribo, die door de NDP is gevraagd, niet nodig. “De NDP moet haar verlies erkennen en plaats maken. Ze moeten sportief blijven en de democratie respecteren. Het volk heeft gesproken en daarvoor moet een ieder het hoofd buigen.’’ Mathoera zegt verder dat de VHP, dat ook in 2010 en 2015 heeft gedaan. “Ik heb tijdens de verkiezingscampagne gemerkt, dat ik in alle ressorten warm en hartelijk ben ontvangen. Ik zal mij in de komende tijd met nog meer energie inzetten, om Suriname uit het diepe dal te halen”, aldus Mathoera.