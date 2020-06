“Men hoeft geen extra rijst te kopen om op te slaan. Er is genoeg rijst en de kans dat rijst wurmen krijgt, is ook groot”, zegt Imro Manglie, directeur van Manglie’s Rijstbedrijf, vandaag in gesprek met De West. De aankondiging van een vermoedelijke totale lockdown is wederom aanleiding geweest voor velen om te hamsteren, met name basisgoederen werden in grote hoeveelheden gekocht en opgeslagen. Bij Manglie’s Rijstbedrijf ontstonden gisteren lange rijen van mensen die een of meerdere zakken rijst wilden kopen. Volgens de directeur is het niet nodig dat mensen zoveel rijst kopen. Hij geeft aan dat er volop rijst is en dat het bedrijf met de afgelopen oogst, de samenleving nog voor zeker vijf tot zes maanden kan voorzien van rijst. “Gisteren waren er zulke lange rijen. Ik moest een medewerker langs de mensen sturen om te zeggen dat er geen schaarste is”, zegt Manglie. Hij geeft ook aan dat de prijzen niet verhoogd zijn, maar de prijs wel kan verschillen aan de hand van de schommeling van de wisselkoers. Ronald Manglie, leidinggevende van afdeling in Paramaribo aan de Tourtonnelaan, zegt dat er geen paniek hoeft te ontstaan bij de samenleving. “We blijven open en er is voldoende rijst. Het enige probleem dat we hebben, is dat de wagens misschien laat komen vanwege de lockdown, maar we verkopen normaal”, aldus de leidinggevende. door Priscilla Kia