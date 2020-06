De zeer ernstige toename van de COVID-19 coronavirus positief geregistreerden is voor veel kleine Chinese winkeliers in Suriname, een ware nachtmerrie. Veel van hen zijn nu huiverig om hun deuren te openen en bezorgd om hun eigen veiligheid. Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), bevestigt tegenover De West, dat vooral de Chinese winkeliers inderdaad zeer angstig zijn, dat komt volgens hem, door de ervaring die zij al hebben met het virus in China. Volgens Hasnoe zijn veel winkeliers weer in een avontuur gestort door het coronavirus. “Maar nu is het all-hands on deck, veel wij moeten nu zelfs voorzorgsmaatregelen treffen om deze pandemie gezamenlijk te overleven’, aldus de voorzitter.

“Er is code rood alarm geslagen door de regering, hetgeen wil zeggen dat het om een vrij ernstige uitbraak gaat”, benadrukt Hasnoe. Dit baart volgens hem, de winkeliers zeer grote zorgen. “Met de golf van de recente besmettingen, waarbij de bron onbekend is, is er nu sprake van lokale verspreiding, en kunnen wij zelfs zeggen, dat we in een andere fase zijn beland van dit virus”, merkt Hasnoe op. Hij stelt, dat als winkelier je niet meer kan controleren, wanneer vele personen de winkel betreden. “Om dit soort toestanden te voorkomen, kijken de meeste winkeliers nu de kat uit de boom”, zegt Hasnoe. Volgens hem gaat het zeker om de veiligheid van de winkeliers. “Veel van hen zijn angstig, omdat zij beseffen hoe gevaarlijk het kan worden”, stelde Hasnoe. Hij beaamt dat de situatie verergert.

Hasnoe zegt, dat niet alle winkeliers hun deuren sluiten, maar bepaalde van hen wel. “Ik neem ze niet kwalijk die hun deuren sluiten, omdat zij vrezen dat er burgers in de winkels komen die mogelijk besmet kunnen zijn”, zegt Hasnoe.

Hij adviseert daarom de handelaren, hun verkoop via een venster of luikje te doen, zodat de ‘social distancing’ tussen klant en winkelier, van kracht blijft. Maar dat zij ook met inachtneming van de hygiënische voorschriften hun werk doen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De voorzitter vindt, dat veiligheid, bij ons zelf begint, “Wij als volk moeten nu zoveel mogelijk mond- en neusbedekking dragen en ook moeten wij voorzien zijn van desinfecterende middelen”, merkt Hasnoe op. Daarentegen zegt hij, dat winkeliers geen vertrouwen meer hebben in het ontsmetten van handen of het opzetten van maskers.

“Zo erg is het geworden. Het gevaar is bijna niet meer te bevatten. “Wij weten niet waar het is begonnen en waar het zal eindigen, dat is nog een groot vraagteken”, merkt Hasnoe op.

Hasnoe bevestigt dat vooral de grote winkeliers hebben besloten, hun deuren voor tenminste twee weken te sluiten. Deze hebben ook aan distributeurs gemeld, dat zijde komende tijd geen producten moeten leveren. Hasnoe zegt, dat de winkeliers die niet zo een grote omzet hebben, eventueel normaal open blijven.

“Wat wij wel hebben aangegeven, is dat zij duidelijk op een bord aangeven, wanneer ze opengaan, zodat de klanten niet worden gedupeerd”, benadrukt Hasnoe. “De vrees voor besmetting met het coronavirus is voor ons allemaal nu een nachtmerrie, maar wij moeten zodanige maatregelen treffen, om niet alleen de samenleving, maar ook om ons zelf te beschermen”, aldus Hasnoe. Hij doet een beroep op de samenleving om niet in paniek te raken.