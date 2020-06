Sinds het begin van de COVID-19-uitbraak heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) een leidende rol gespeeld bij het verlenen van steun om de pandemie te bestrijden. Wereldwijd is ongeveer 1 miljard dollar verstrekt om de onmiddellijke reactie op de volksgezondheid te ondersteunen, de secundaire sociale en economische gevolgen aan te pakken en een vaccin te vinden. Onlangs omvatte dit ongeveer 4 miljoen dollar extra steun aan PAHO / WHO voor haar werk in het Caribisch gebied voor het verstrekken van essentiële medische benodigdheden en managementondersteuning om de volksgezondheidssystemen in de hele regio te helpen het virus te bestrijden. Tot dusver heeft het VK PAHO/WHO ongeveer 14 miljoen dollar ter beschikking gesteld voor zijn COVID-19-werkzaamheden. De Britse ambassade kondigt nu met trots aan dat het VK, als onderdeel van onze steun aan gevangenissen in de regio, in staat is geweest de Surinaamse gevangenisdienst te voorzien van basis sanitaire voorzieningen om COVID-19-uitbraken te voorkomen. Deze kwamen onlangs aan in Paramaribo met een Surinam Airways Boeing 737. Sprekend over de donatie zei de Britse ambassadeur in de Republiek Suriname, Greg Quinn: ‘’COVID-19 is de grootste bedreiging waarmee de wereld generaties lang is geconfronteerd. Het is aan ons allemaal om te doen wat we kunnen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en anderen te ondersteunen om hetzelfde te doen. Ik ben dan ook erg blij dat we de Surinaamse gevangenisdienst hebben kunnen voorzien van basis sanitaire voorzieningen die kunnen worden gebruikt om de verspreiding van COVID-19 in de gevangenissen van Suriname te voorkomen. Samen zullen we deze pandemie bestrijden en overwinnen.”