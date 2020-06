De gehele Surinaamse gemeenschap verkeert momenteel in mineurstemming en is tegelijkertijd ook zeer angstig geraakt door de enorme en rappe toename van het COVID-19 coronavirus in voornamelijk de hoofdstad en nabije omgeving. Opvallend is wél dat deze verontrustende toename zo vlak na de verkiezingen tot uiting is gekomen en dat bepaalde lieden zelfs durven beweren, dat de volksraadpleging de hoofdoorzaak is voor de snelle verspreiding. Het kan best zijn dat bepaalde lieden tijdens de verkiezingen besmet zijn geraakt en in hun volle onwetendheid voor verdere besmetting hebben gezorgd. Waar niet alleen wij van dit medium van overtuigd zijn, is dat al deze recente besmettingen, inherent zijn aan import vanuit het oosten en vermoedelijk ook het westen van ons land. Lang voor de verkiezingen hebben wij met de regelmaat van de klok erop gewezen, dat de overheid zich in mindere mate diende te concentreren op de zogeheten repatrianten uit Nederland, het Caribisch gebied en de Verenigde Staten, maar veel meer aandacht moest schenken aan de mensen die ons land op illegale wijze binnensluipen uit de grenslanden met name Frans-Guyana, Guyana en Brazilië. Tot vervelends toe hebben wij gewezen op vooral de illegale overstekingen nabij Albina en vooral Papatam, en die goed in de gaten te houden. Als je meent de zaak overdag onder controle te houden, is het bijna logisch dat men in de nachtelijke uren zal proberen van de rechteroever van de grensrivier naar de linkeroever, over te steken. Het is ook bekend dat voor de verkiezingen er vanwege zeker één politieke partij, werd opgeroepen bepaalde stemgerechtigen die in Frans-Guyana woonachtig zijn maar de Surinaamse nationaliteit bezitten, in de gelegenheid te stellen, te komen stemmen op 25 mei j.l.. Toen al was het voor de autoriteiten duidelijk, dat zich calamiteiten zouden voordoen, omdat vooral in Saint-Laurent-du-Maroni, het aantal COVID-19 gevallen niet gering was. En toch heeft men getalmd en kregen illegalen de gelegenheid vrij en blij over te steken en richting onze hoofdstad te komen. En waarom greep men niet in? Was het omdat men toch nog in het gebied politiek probeerde te scoren en die ene zetel, niet te verliezen? Wie zal het zeggen. Wat voor ons wel duidelijk is geworden, is dat men nu dat verspreiding met als bron het oosten des land ons in een groot dilemma heeft geplaatst, men ineens wel in staat is het gehele gebied af te sluiten. Nu dat de verkiezingen voor de regerende partij verloren zijn, is het ineens wél mogelijk, in het gebied verstrekkender maatregelen af te kondigen. Maar het kwaad is reeds geschied en we verkeren landelijk nu in veel groter gevaar. Partieel is de lockdown wederom van kracht met enkele verscherpingen. De afgekondigde maatregelen zijn nodig, alleen is het te hopen, dat ze het beoogde resultaat zullen opleveren. Dat de economische schade nu veel aanzienlijker zal zijn, behoeft geen betoog. Dat de overheid niet in staat is geweest de grenzen adequater te bewaken en van meet af aan zaken goed af te grendelen, staat voor ons als een paal boven water.