President Desiré Bouterse heeft gisteren de COVID-19 maatregelen aangescherpt, omdat er een toename is van het aantal personen dat besmet is met COVID-19. Op Facebook is te merken dat een grote groep Surinaamse burgers, twijfelt aan de cijfers van de overheidswebsite COVID-19 sr. Sommigen zien het als een politieke stunt om de aanhangers van verschillende politieke partijen te kunnen verwijderen uit het Nationaal Indoor Stadion (NIS). Deze groep vreest dat de president de noodtoestand zal uitroepen. Het is nog niet bekend wat de bron van de besmetting is. Volgens enkele aanhangers van de Nationale Democratische Partij (NDP), zouden de politieke leiders Ronnie Brunswijk (ABOP) en Chan Santhoki (VHP), die eerder hebben geprotesteerd, zodat de verkiezingen van 25 mei j.l. niet werden uitgesteld, ervoor gezorgd hebben dat het virus verder om zich heen heeft gegrepen. Met de verkiezingen waren er veel mensen op de been, voor sommige stemlokalen stonden lange rijen. Na afloop van de verkiezingen was het een drukte van belang in het Nationaal Indoor Stadion (NIS). Aan de andere kant wijzen mensen met de beschuldigende vinger naar het nonchalant gedrag van politieke partijen tijdens de propagandaperiode, volgens hen hield men zich niet aan de voorzorgsmaatregelen. Er zijn ook burgers die zeggen dat Surinamers die aan de Franse kant wonen en naar Suriname gekomen zijn om te stemmen, gezorgd hebben voor besmetting. Illegalen uit onze buurlanden worden ook beschuldigd. Op dit moment zijn er 34 actieve gevallen in Suriname.