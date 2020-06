Er is een toename van het aantal COVID-19 gevallen. De teller staat momenteel op 34 actieve gevallen. Naar aanleiding hiervan sprak VHP-voorzitter Chan Santokhi, gisteren de samenleving toe. Hij vindt dat de regering goed werk verricht bij het managen van COVID-19. “Wat we ge-merkt hebben, is dat rond de verkiezingen, men zich niet meer druk maakte met het coronavirus. Niemand houd zich aan de maatregelen.” Dat er nu zoveel gevallen bekend zijn, is volgens Santokhi het gevolg daarvan. Een groot probleem is dat van veel gevallen, de bron niet te achterhalen is. Er is op dit moment sprake van community spreading. Santokhi waarschuwt dat dit gaat leiden tot een ernstige ramp als wij als samenleving zo door gaan. Hij roept de burgerij op om de gezondheidsmaatregelen wederom in acht te nemen. “Vermijd zoveel als mogelijk sociaal contact en draag een mondkapje”, zei hij. Santokhi benadrukte dat we in een fase zijn beland, waarbij we meer dan ooit alert moeten zijn. De VHP-voorzittert roep de regering op om de grenzen te sluiten. “Heel wat buitenlanders zijn in de goudvelden. Stop de vliegverbindingen. Zet een tiplijn, zodat de samenleving kan bellen wanneer iemand het land binnen is gekomen.” De nieuwe maatregelen die met ingang van 2 juni gelden, zijn: thuisblijven, moet u wel op straat zijn, bedek dan uw mond en neus. Er geldt een partiële lockdown in heel Suriname van 18.00 uur tot 06.00 uur. Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal vijf personen. Qua personenverkeer: de brug bij Stol-kertsijver is afgesloten in beide richtingen; geen binnenlandse vluchten van/naar de risicogebieden; alle grenzen via land, water en zee blijven gesloten. De aangekondigde versoepeling wordt teruggedraaid: scholen, crèches, grote markten en casino’s worden wederom gesloten. Horecagelegenheden mogen geen bezoekers ontvangen die ter plekke willen eten/drinken.