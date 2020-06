In het kader van de recente ontwikkeling van COVID-19 in Suriname, hield het Nationaal COVID-19 Managementteam gisteren een spoedpersconferentie. Het team meldt, dat het aantal positief besmette gevallen aan het toenemen is. In het weekend steeg het aantal van 5 naar 13 actieve gevallen. Het aantal besmette personen bedraagt momenteel 23. Een week terug had ons land nog 10 positieve en 0 actieve gevallen. De regering heeft sinds kort in verband met de stijging in ons land van het personen dat besmet is met COVID-19, code rood afgekondigd. Directeur Volksgezondheid Cleopatra Jessurun: “Er is nu een lokale verspreiding. Een besmette persoon die nu niet symptomatisch is, zou overal kunnen rondlopen. Ik denk dat men de essentie niet snapt van waar we nu in zijn. We zijn in code rood. COVID-19 kan overal in het land zijn.” Verder deelde Jessurun mee, dat dit een zeer ernstige zaak is en vraagt aan de burgerij zich te houden aan de COVID-19 maatregelen. De directeur zei dat het niet naleven van de COVID-19 maatregelen de afgelopen dagen, ertoe heeft bijgedragen dat wij het gevreesde moment, waar weken voor werd gewaarschuwd door onder andere het ministerie van Volksgezondheid, ook Suriname heeft bereikt. “Hadden wij ons aan de maatregelen gehouden, was de verspreiding niet zo snel en wijdverspreid gegaan”, aldus Jessurun. Zij roept de samenleving op kalm te blijven en de bekende regels in acht te blijven nemen. Er is een epidemiologisch team bezig geweest in Paramaribo om een situatieanalyse te maken, waarna verdere beslissingen genomen zullen worden. Albina wordt nu gekenmerkt als ‘rode zone’ vanwege het hoge besmettingsgevaar in dit gebied. Het ministerie van Volksgezondheid adviseert burgers die over straat gaan, vanaf heden om mond- en neusbedekking toe te passen. “De mond- en neusbedekking mag een zakdoek zijn of gemaakt van pangistof, katoen of een andere dikke stof. Op www.covid.19.sr zijn er instructies hoe men zelf zo een mond- en neuskapje kan maken”, zei Jessurun. De directeur benadrukte nog eens het belang van het in acht nemen van de gezondheidsmaatregels, zoals regelmatig handen wassen, lichamelijk contact vermijden, de 2 meter afstand in acht te nemen en bij griepverschijnselen onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts. Indien de huisarts niet te bereiken is, kan gebeld worden met de BOG hotline op 178. “Suriname is nu in een situatie, waarbij de capaciteit van het land behoorlijk onder druk staat”, stelde Jessurun. De orde- en veiligheidsmaatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, worden verder verscherpt. In navolging van de sluiting van de brug te Stolkertsijver, is ook het vliegverkeer uit Stoelmanseiland, Drietabbetje, Godoholo, Cottica, Lawa Tabiki, Antino, Lawa Anapaike en Oelemarie, per heden stopgezet voor passagiers van en naar Paramaribo. Aan burgers wordt gevraagd zich massaal te houden aan de COVID-19 maatregelen en zoveel als mogelijk thuis te blijven. Dit om het groter geworden gevaar voor lokale transmissie te minimaliseren.