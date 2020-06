Naar aanleiding van de recentelijke ontwikkelingen op het gebied van COVID-19, is er sinds gisteren, zondag 31 mei, een ware paniek ontstaan in de samenleving. Op de website van COVID-19 staat dat de situatie momenteel code rood is, dat wil zeggen dat er nu sprake van lokale verspreiding is en COVID -19 overall in het land kan zijn. Dit betekent dat een ieder ertoe moet bijdragen om verspreiding van het virus te voorkomen. De situatie is dusdanig dat het Diakonessenhuis, ‘s Lands Hospitaal en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vanwege de recente ontwikkelingen, zijn teruggegaan naar de strenge maatregelen die eerder waren getroffen. Ook huisartsen hebben aan hun patiënten doorgegeven, dat de poli tot nader order is gesloten. ‘’Gezien de zeer snelle stijging van het aantal COVID-19 positieven in enkele uren op 31 mei 2020, zullen de poli-deuren tot nader order gesloten zijn. Wij vragen u om uw klachten te appen of bellen’’, aldus de huisartsen. Het bedrijfsleven heeft ook weer verscherpte covid-maatregelen in acht genomen. Een deel van de ondernemers heeft de deuren gesloten in afwachting van de toespraak van president Bouterse, die waarschijnlijk vanavond de maatregelen weer zal verscherpen. Onderwijsminister Lilian Ferrier had eerder gezegd, dat de scholen hoogstwaarschijnlijk aanstaande maandag weer open zullen kunnen gaan, maar gezien de recente ontwikkelingen, is de kans klein dat dit toegestaan zal worden.