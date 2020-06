Tijdens een bijeenkomst afgelopen zaterdag van de afkondiging van de samenwerking tussen de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en de PL, inzake de vorming van de regeercoalitie 2020-2025, heeft PL-voorzitter Paul Somohardjo, aangegeven dat hij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) wordt.

De PL krijgt volgens de ondergetekende overeenkomst in deze regering twee ministersposten: het minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en BiZa. Volgens Somohardjo heeft zijn partij de verkiezingen niet verloren. Somohardjo zegt dat hij op het juiste ministerie is terechtgekomen, omdat het gros van de verraders van zijn partij op BiZa werkzaam zijn. Somohardjo vraagt aan de ‘verraders’, doelend op Mike Noersalim, Dipak Chitan, William Waidoe en Raymond Sapoen, te stoppen met het verraad. Tot slot merkt hij op, dat hij God dankbaar is dat geen enkele overloper is gekozen tot assembleelid. De overlopers waren kort na de verkiezingen van 2015 overgelopen met zetels die de PL toebehoorden. De partijen die hoogstwaarschijnlijk de nieuwe regeercoalitie zullen vormen, hebben twee nieuwe ministeries opgezet: Olie & Gas en Transport, Communicatie en Toerisme.

De verdeling van de ministeries is als volgt:

VHP

Financiën & Planning

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Internationale Samenwerking

Landbouw, Veeteelt en Visserij

Defensie

Arbeid

Handel & Industrie

Volksgezondheid & Milieu

Sport & Jeugdzaken

Openbare Werken

Onderminister Justitie & Politie

Onderminister Onderwijs & Technologische Ontwikkeling

ABOP

Ruimtelijke Ordening & Grondbeheer

Natuurlijke Hulpbronnen

Transport, Communicatie & Toerisme

Regionale Ontwikkeling

Justitie & Politie

Pertjajah Luhur

Binnenlandse Zaken

Sociale Zaken & Volkshuisvesting

NPS

Onderwijs & Technologische Ontwikkeling

Olie & Gas