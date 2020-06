Districtscommissaris (dc) Eric Grauwde, zou volgens een bericht in Starnieuws, aan de politie de opdracht hebben gegeven, dat OKB-leden niet het Nationaal Indoor Stadion (NIS) mochten betreden. Grauwde, die ook ondervoorzitter is van het hoofdstembureau, ontkent dit. Hij zegt dat hij slechts aan zijn mensen zou hebben gezegd, dat ze niet naar binnen mochten vanwege de COVID-19 maatregelen die getroffen moesten worden. Grauwde zegt dat hij nooit een dergelijke opdracht heeft gegeven. De mensen die zich in het NIS bevonden, werd gesommeerd het gebouw te verlaten, omdat een van de personen die besmet is met COVID-19, enkele dagen achtereen in het NIS vertoefde. De OKB-leden verlieten eveneens het gebouw en rapporteerden gelijk aan OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Als gevolg van de missommunicatie en de werkzaamheden om het gebouw te desinfecteren, werden de werkzaamheden in het NIS gisteren uitgesteld. Grauwde vertelt volgens Van Dijk-Silos ‘’een officiële leugen vertelt’’. “Ik wil hierbij verklaren, dat ons instituut en ik nog minder, niet gewend zijn te liegen. Ik doe een beroep op de heer Grauwde, om staatsbelangen niet te misbruiken om zijn leugenachtige verklaringen rond te strooien. Het past een dc niet!”, zei Van Dijk-Silos gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Van Dijk-Silos zegt dat het verhaal van Grauwde, dat OKB-leden niet het NIS in mochten vanwege de covid-maatregelen die getroffen moesten worden, niet klopt. “Het publiek was wel binnen toegelaten. Pas later kwam de mededeling, dat het gebouw ontruimd moest worden. Toen pas was het bekend, dat iemand die positief is getest, daar rondliep. Ik betreur het dat we zo laag zijn gezonken, dat we niet eens de wet kunnen naleven. Wij zijn overgeleverd aan de gramschap van personages die denken dat ze met een powerplay verder komen”, zei Van Dijk-Silos. Ook vindt zij het spijtig dat het Nationaal Informatie Instituut (NII), zich als doorgeefluik voor een leugen heeft laten gebruiken. Volgens haar heeft het NII het OKB nimmer om wederhoor gevraagd. “Het OKB betreurt het dat ze heeft moeten reageren op een manier dat niet hoort, maar het moest. Het is goed dat het publiek weet dat wij al sedert maart beledigingen slikken van het Centraal Hoofdstembureau. Momenteel gaan we op een andere manier toezicht houden, want we hebben ons teruggetrokken. We hebben authentiek materiaal, we hebben alles, en kunnen in het natraject alle onderzoek doen”, verklaart Van Dijk-Silos.