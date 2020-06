Tijdens de persconferentie van de vier samenwerkende partijen: VHP, ABOP, NPS en PL afgelopen zaterdag, werd bekendgemaakt, dat er een nieuw ministerie bijkomt, te weten het ministerie van Olie en Gas. Dit ministerie gaat naar de NPS. Ook krijgt de partij het ministerie van Onderwijs en Technologische Ontwikkelingen. Op vragen van de pers of de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, de nieuwe minister wordt, gaf Rusland aan dat men zijn expertise en zijn achtergrond kent, maar dat dit aan de structuren van de partij wordt voorgelegd.

‘’De partij bepaalt, wie de functie zal gaan bekleden’’, aldus Rusland.

Het ministerie van Olie en Gas is in het leven geroepen, omdat Suriname olievondsten heeft gedaan. ‘’Er wordt heel veel verwacht van deze sector, maar we zijn er nog niet. Er is een heel traject dat afgerond moet worden, de komende vier tot vijf jaar’’, zegt Rusland. Volgens hem kan Suriname dan rond 2025 gaan produceren en profiteren van de olievondsten. Rusland die van 2005-2010 minister van Natuurlijke Hulpbronnen was, zei dat olie en gas in de komende 40 tot 50 jaar, een belangrijke rol zullen vervullen.

Rusland zei, dat de NPS er trots op is, dat zij die ondersteuning kan geven om Suriname uit het slop te halen. “Er moet verandering komen. We hebben het gehad in de afgelopen tien jaar.” Rusland stelde, dat Suriname de potentie heeft. “Hand in hand, zij aan zij, zullen wij werken aan een beter Suriname. We gaan Suriname redden’’, benadrukte Rusland. Hij zei de volle ondersteuning te geven aan VHP-voorzitter Chan Santokhi, die het presidentschap zal bekleden. De samenwerking tussen de VHP, ABOP, NPS en PL is een feit. Voor nu staat het vast dat deze vier partijen de komende vijf jaar een regeercoalitie zullen vormen.