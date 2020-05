De directeur van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho, is inmiddels uitgegroeid tot het nationaal symbool van de oppositie tegen de regering Bouterse, die volgens hem de economie in Suriname kapot heeft gemaakt. Het financiële beleid van de regering heeft er volgens Coutinho voor gezorgd dat de NDP het onderspit heeft gedolven tijdens de verkiezingen van 25 mei. Volgens Coutinho is de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bijna failliet. Ook benadrukt hij dat wij de financiële status van de triple C-rating kunnen merken. Volgens Coutinho kan het alleen maar moeilijker voor Suriname worden, om zijn leningen af te lossen, indien de rating niet veranderd. “We zijn momenteel aan het ‘randje kantje’, de vraag is nu om het niet zover te laten komen, dat het naar een D-rating gaat”, zegt Coutinho desgevraagd. De NDP-regering heeft volgens Coutinho is de afgelopen periode een ‘Robinhood-strategie’ gevoerd. “De stelling was: ‘De arme mensen hebben geen US-dollars, dus ze hoeven niet te klagen. We hebben het geld van de rijken genomen en verdeeld onder de armen’. Deze ‘Robinhood-strategie’, heeft niet gewerkt. De laatste weken voor de verkiezingen zag je ontzettend veel voedselpakketten met NDP-vlaggetjes. Als je iets verspreidt onder het volk, dan doe je dat neutraal”, zegt Coutinho. Ook geeft hij aan dat de regering duidelijk aan het volk had moeten voorhouden, dat de pakketten die zij verdeelde, uit de belastinggelden van het volk kwamen. “Indien de pakketten aan mensen die daadwerkelijk in nood verkeren waren verdeeld, was er geen vuiltje aan de lucht. Maar je zag duidelijk dat er partijpolitiek is gevoerd om stemmen binnen te halen. Echter heeft de uitslag van de verkiezingen averechts gewerkt en droegen bij aan hun ondergang. De grenzen van de gemiddelde Surinamer was reeds bereikt, mensen waren moe om te zien hoe een klein groepje zichzelf aan het verrijken was”, aldus Coutinho. Volgens hem heeft het Surinaamse volk bewezen dat ze een transparant leiderschap nodig heeft.