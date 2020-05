Naar aanleiding van de chaotische situatie bij de verkiezingen en ook daarna, zegt Abop-parlementariër Edward Belfort tegenover De West, dat er bewust voor gekozen is scenario’s te creëren, waarbij er fraudeleuze handelingen gepleegd zouden kunnen worden op diverse locaties. “Dit is onkan, en niet goed voor de Surinaamse bevolking’’, benadrukt Belfort. Volgens hem zijn wij nu vijf dagen verder en tot nu toe is er geen officiële bekendmaking van de uitslag. “Hoe je het draait of keert, de volkswil moet worden gerespecteerd en geaccepteerd”, aldus Belfort. “De zittende regering heeft de verkiezingen verloren, maar er wordt nog steeds gedraald met de officiële uitslag”, merkt Belfort op. Volgens de wetgever was het Nationaal Indoor Stadion (NIS) de laatste dagen met alleen VHP’ers, NPS’ers en ABOP’ers, de NDP’ers waren nergens te bespeuren. “Bijna op alle stembureaus waren NDP’ers, en dan nog wil je hertelling.” Hij haalde de mededeling van president Bouterse tevens voorzitter van de NDP aan, waarbij deze een hertelling wenst. “Er zijn nu andere prioriteiten, en dat hertelling niet aan de orde is. Hij wil chaos creëren, maar gaat zich moeten onderwerpen”, aldus Belfort. Samenwerking VHP, ABOP, NPS en Pl Na het nieuws vernomen te hebben, dat VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi voor het presidentschap gaat en Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, het voorzitterschap zal bekleden van De Nationale Assemblee en dat het vicepresidentschap naar ABOP zal gaan, reageert Belfort heel positief. “De samenwerking met VHP, NPS en PL vind ik heel goed. De gesprekken zijn al begonnen en het ziet er goed uit”, stelt Belfort. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de BEP, maar het is niet gekomen tot een samenwerking. “Wij willen deze week in elk geval de samenwerkingsgesprekken afronden, en gelijk een aanvang maken met het zware werk, dat nu voor ons ligt.” Het gaat volgens Belfort nu om de collectieve verantwoordelijkheid, het gezamenlijk uitvoeren van beleid, samenbundelen en regelmatig verantwoording afleggen. Hij stelt, dat de huidige regering haar verlies moet accepteren, en de ruimte moet geven om te gaan naar een overgangssituatie en vervolgens gewoon doorgaan tot de orde van de dag. Voor de tweede keer gekozen Ook voor de tweede keer gekozen door het volk, laat Belfort niet gewoon voorbijgaan. “Het is bewezen, dat het volk vertrouwen heeft in mij en dat zaken aangepakt kunnen worden, op een eerlijke en oprechte manier. Stabiliteit is waarnaar wij allemaal verlangen”, benadrukt Belfort. Hij zegt verder, dat er op economisch gebied, nog erg veel bewerkstelligd moet worden, want Suriname is helemaal in de afgrond gebracht, en onze economie zwaar is verzwakt. Volgens hem is daarom een goede samenwerking nu belangrijker dan ooit. “Samenwerken met respect voor elkaar, om de immense problemen die de huidige regering heeft gecreëerd, weg te maken.” Belfort is voorts van mening, dat de regering is opgeroepen om de volkswil te beschermen. Hij verklaart, dat de nieuwe regering, recht en wet zal handhaven. “Wij willen het vertrouwen van het volk niet schaden”, aldus Belfort.