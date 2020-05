Tot vanmorgen leek het alsof de VHP als grootse winnaar van de verkiezingen uit de bus zou komen, maar nu er meer resultaten bekend zijn, ziet het ernaar uit dat het een nek-aan-nekrace wordt tussen de VHP en NDP. De resultaten van de districten Nickerie, Saramacca, Marowijne, Brokopondo en Coronie, zijn al binnen. Vol verwachting wordt er gekeken naar de uitslag van Paramaribo, het grootste kiesdistrict waar maar liefst 17 zetels te halen zijn. Na een poos was het duidelijk dat de strijd tussen de VHP en de NDP ging. Op een bepaald tijdstip van de dag waren de officiële sites waarop de uitslagen te volgen waren, even uit de lucht. Op een van de sites leek de telling gestopt te zijn. In Nickerie heeft de VHP 4 van de 5 zetels binnengehaald. Van de 2 zetels die de NDP bij de vorige verkiezingen wist te bemachtigen, ging 1 naar de VHP. In Marowijne waar 3 zetels te halen zijn, heeft de ABOP haar 2 zetels kunnen behouden. De derde zetel ging naar de NDP. In Coronie wist de NDP beide zetels op haar naam te schrijven. Hiermee verliest PALU haar zetel in het district. Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, parlementariër van de PALU, zegt dat hij zich schaamt voor zijn district, omdat de bewoners zich volgens hem hebben laten inpalmen door de NDP. In totaal streden zeven politieke partijen voor de 2 zetels in Coronie: VHP, ABOP, NDP, A20, PALU, PRO, ABOP, A20 en de NPS. In Brokopondo hebben ABOP, BEP en NDP de 3 zetels verdeeld. In Saramacca wist de VHP ook 2 van de 3 zetels in de wacht te slepen. Volgens de voorlopige cijfers van de telling had ABOP 7 zetels, BEP 2, NPS 4 en PL 2. Het is nog niet bekend wanneer gestart zal worden met de telling van kiesdistrict Paramaribo, omdat er nog steeds dozen van stembureaus binnenkomen. Het staat wel vast dat de telling in dit district de beslissende factor zal zijn. Vanuit verschillende hoeken werd geroepen dat de NDP mogelijk zou proberen om te frauderen. Later bleek dat de telling in Paramaribo nog niet eens was begonnen. Niet alleen de pers, maar ook aanhangers van de NDP en de oppositie, trokken naar het Nationaal Indoor Stadion om de telling gade te slaan. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) was erbij. De gewapende machten weigerden het publiek in eerste instantie de toegang tot NIS, maar door tussenkomst van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zijn de mensen wel toegelaten. Om calamiteiten te voorkomen zijn de VHP’ers en de NDP’ers van elkaar gescheiden. Ook enkele DNA-kandidaten zijn aanwezig in NIS. Bij het ter perse gaan van deze editie, was de telling nog niet begonnen.