Momenteel vindt in het Nationaal Indoor Stadion (NIS) de telling plaats. De officiële uitslagen zijn nog niet binnen, de eerste stembussen zijn vanochtend rond half drie binnengebracht in het NIS. Om te voorkomen dat zaken tijdens de telling in het NIS uit de hand zouden lopen, zijn de politieke partijen opgesplitst. De politie is aanwezig om erop toe te zien dat zaken ordelijk verlopen en controleert tevens dat er geen wapens naar binnen worden gesmokkeld. Indien er geen hertelling aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is aangevraagd, blijven de tellingen van gisteren geldig.