Vanochtend heerste er reeds een chaotische situatie bij het Nationaal Indoor Stadion (NIS), waar de officiële telling van alle uitgebrachte stemmen zal geschieden. Op sociale media werden aanhangers van politieke partijen opgeroepen om onmiddellijk naar het NIS te komen om te helpen met toezicht houden bij de telling. De West heeft wat beeldmateriaal verkregen en heeft ook filmpjes kunnen bekijken, die via social media gedeeld worden. Bezorgde burgers vrezen dat de onoverzichtelijkheid in het NIS kan leiden tot fraude. Ook VHP-voorzitter Chan Santokhi, heeft reeds in een vroeg stadium gewaarschuwd voor fraude bij deze verkiezingen en daar zijn nu duidelijke tekenen van. Volgens Santokhi zullen deze verkiezingen in de historie van Suriname, de slechtste zijn, die ooit in Suriname zijn gehouden. Met betrekking tot de situatie in het NIS vanmorgen, zei Santokhi, dat zij het niet hierbij zullen laten. “We kennen de regering, we kennen de NDP en ze zal er alles aan doen de verkiezingsuitslag te beïnvloeden”, zegt Santokhi in een boodschap aan partijgenoten. Heel wat mensen zijn gemobiliseerd in deze audio boodschap en opgeroepen de alertheid op te voeren, zodat een ieder de tellingen kan volgen. Het Juridisch Monitoring Team VHP van het Anti-Fraude Platform, heeft sinds gisteren ruim 54 incidenten genoteerd. Het team zegt dat er zich meerdere fraudegevallen zullen voordoen. De incidenten zijn inmiddels al voorgelegd aan respectievelijk het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken met het dringende verzoek voor correctie. Ook de organisatie van internationale waarnemers, is inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Op diverse stembureaus is terstond bezwaar aangetekend. Een samenvatting van genoteerde onregelmatigheden is als volgt: – Verlate aanvang van de stemming bij sommige stembureaus; – Het niet toelaten tot de stemming van houders van vervallen ID kaarten; – Het niet toestaan van bijstandsverlening aan kiezers, die daadwerkelijk hulpbehoevend waren. – Het niet tellen en bekendmaken van de stembiljetten voor aanvang van de stemming; – Het verwijderen van turvers van de politieke partijen m.n. van de VHP uit directe nabijheid van het stemlokaal; – De informatie mbt een poging tot het bijdrukken van stembiljetten voor 10 stembureaus in het binnenland in de vooravond voor de verkiezingen. Doordat dit bevreemding wekte bij de drukker, werd de opdracht ingetrokken; – Stembiljetten op RR niveau blijken verkeerd te zijn aangeleverd in diverse ressorten; – Staking van het stemmingsproces, nadat werd geconstateerd dat tientallen kiezers hun stem hebben uitgebracht op verkeerde RR stembiljetten; Mededeling werd gedaan dat deze kiezers wederom terug moesten komen om opnieuw te stemmen. – De kwaliteit van de rode potloden bij het inkleuren van de stembiljetten is van slechte kwaliteit, waardoor bevlekking van stembiljetten plaats kan vinden met als risico het van onwaarde verklaren van de stembiljetten; In sommige gevallen is zelfs gebruik gemaakt van wasco krijt. – Kiezers die wel voorkwamen op de kiezerslijst van het stembureau maar niet op de afschriften van de kiezerslijsten van de partijvertegenwoordigers. – Bij Huize Ashiana werden de oproepingskaarten en ID kaarten van de bewoners opgehaald door 1 persoon voor de stemming. – Vertragingstactiek bij de stembureaus met betrekking tot de trage afhandeling van kiezers waardoor er lange rijen ontstaan. – Het toelaten van 1 kiezer tot het stemmingsproces, terwijl er 3 stemhokken beschikbaar zijn. – Het niet hoorbaar oplezen van de gegevens van de kiezers. Deze klacht werd vanuit diverse stembureaus doorgemeld. – Ongetekende stembiljetten en/of onbestempelde stembiljetten, verstrekt aan de kiezers waardoor deze ongeldig kunnen worden verklaard. – Het voorkomen van kiezers op kiezerslijsten van 2 verschillende stembureaus; – Vijf bussen vol Haitianen zijn gestuurd naar Coronie onder begeleiding van militairen om aldaar te stemmen.