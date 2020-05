Ondernemers kennen de effecten van de afgelopen 10 jaar De Vooruitstrevende en Hervormings Partij (VHP) hield vanmorgen in het kader van de verkiezingen haar laatste reguliere persconferentie. De verschillende kandidaten gingen hierbij in op de twee vraagstukken, veiligheid en werkloosheid en hebben daarnaast ook actuele zaken besproken. Volgens de kandidaat Cedrik van Samson is de uitspraak van de regeringspartij; we did the job, slechts een beeld dat voorgeschoteld wordt. Ondernemers kennen de effecten van wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen tien jaren. Suriname stond in 2010 internationaal op de rating van doing bussines, op de 153ste plaats. In de afgelopen 10 jaar is Suriname negen plaatsen achteruit gegaan en zit nu op de 162ste plek. “Het is niet iets wat een partij zegt, maar het is een internationale rating. Je kan het heel eenvoudig vragen aan een buschauffeur die in 2008 reed en nu in 2020, als er een vergelijking wordt gemaakt, dan zie je dat zijn inkomsten enorm gedaald zijn.” Volgens Van Samsom komt dit, omdat er geen structureel beleid is gemaakt om ervoor te zorgen, dat het beste gehaald wordt uit al die sectoren. Hiermede gaf hij aan, welke richting de VHP op wil gaan met klein ondernemerschap. “Men onderschat klein ondernemerschap. Wanneer klein ondernemerschap de kans krijgt zich te ontplooien, groeit het tot een midden ondernemerschap.” Hij is van mening dat met elke groei van een onderneming, meer werkgelegenheid gecreëerd wordt. Verder wil de partij ervoor zorgen dat die rangvoorwaarden er zijn zoals, goedkoop kapitaal. Dit om ondernemers de garantie te bieden, te kunnen ondernemen. De meest belangrijke factor is volgens Van Samsom de economie; de koers en het monetaire beleid. “Sommige mensen denken, dat de hoge prijzen aan de winkeliers liggen of aan de handelaren, maar zolang de productie gekoppeld is aan een component van iets dat je moet krijgen in US-dollars, dan is er automatisch sprake van een hoge prijs.” De partij heeft in hun wederopbouwplan alles uitgewerkt, waarin ook is vervat, hoe zij de kleine ondernemers weer op kan krikken. “Ondernemers laat niemand je voor de gek houden. Je kunt voor jezelf nagaan hoe business is geweest voor jou in de afgelopen 10 jaar. De VHP is voorstander van een fonds van 40 miljoen SRD, waarbij niet alleen het geld ter beschikking zal zijn voor kleine ondernemers, maar ook een deskundige begeleiding”, aldus Van Samson. -door Adiën Samuel-