Naar aanleiding van het falend beleid dat de NDP de afgelopen tien jaren heeft getoond, waardoor de economie van Suriname compleet kapot is gemaakt, roept ex-president Ronald Venetiaan, de kiezers op om 25 mei aanstaande voor de toekomst te stemmen. Volgens Venetiaan, zal nog 5 jaren onder een NDP-regering, Suriname niet goed uitkomen en zal dit land er niet meer bovenop komen. “Er zijn toch wel moeilijkheden die zich voordoen, die achterwege hadden kunnen blijven en daarbij vooral de neiging van de zittende regering, om wat er dan ook mag gebeuren, winst uit de situatie te halen. Dat baart mij zorgen, we hebben dat op een heleboel momenten in de afgelopen jaren meegemaakt. Iemand van de NDP heeft me ooit gezegd, ‘we zijn eenmaal binnen en we gaan nooit meer weg, we blijven’. Alleen als men dat met legale middelen doet, is het prima. Maar er zijn duidelijke signalen, dat het fout gaat”, aldus Venetiaan in het programma ABC-actueel. Volgens Venetiaan is het duidelijk, dat de huidige crisis waarin de regering Bouterse ons gedompeld heeft, maakt dat we een erg belangrijke verkiezing hebben dit jaar. Hij zegt dat de stabiliteit van land en volk is teruggevallen. “Als wij dit nog 5 jaren moeten meemaken, dan is het de vraag, of wij de weg terug zullen kunnen vinden. Ook zijn we ervan overtuigd, dat wij met ons allen, de goed willende partijen en het volk van Suriname, instaat zijn, om vanuit het punt waar we nu zijn, het verval te stoppen en weer de weg omhoog te vinden”, zegt Venetiaan. Hij verduidelijkt, dat het een probleem voor de ouderen en de komende generatie gaat worden, indien deze bedriegers en criminelen, nog 5 jaren de ruimte krijgen te stelen van het volk. “De jongeren zullen de grote schulden aan hun nek krijgen en zullen zich niet kunnen ontwikkelen, als zij nog de kans krijgen, zullen deze schulden ook nog verder worden opgebouwd” aldus de ex-president. Venetiaan verduidelijkt waarom hij zijn dochter, Shanti Venetiaan, ondersteunt als kandidaat voor de NPS. “Shanti is altijd geïncasseerd geweest en opgegroeid in een gezin waar we als lijn hebben, je moet mogelijkheden beschikbaar stellen aan de gemeenschap in een biedende vorm en dat moet je ook zo goed mogelijk doen. Ook hoef je niet altijd ‘handje de voorste’ te zijn, maar wel het maximale geven aan de gemeenschap. Shanti is een goede keuze, goed ontwikkeld en goed gemotiveerd en is een echte NPS’er”, aldus Venetiaan.