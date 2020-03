Het aantal Covid-19 patienten is in Frans- Guyana opgelopen naar 11. Deze patienten zijn momenteel in Saint Laurent du Maroni, Kourou en Cayenne in quarantaine gesteld. De Franse autoriteiten in het departement La Guyane houden zich vooralsnog aan dezelfde veiligheidsmaatregelen als in Frankrijk, waarbij de scholen, restaurants, bars, winkels (met uitzondering van supermarkten), enz gesloten zijn. De lokale bevolking wordt ook geadviseerd thuis te blijven en slechts wanneer het nodig is de woning te verlaten. De Franse president zal vanavond wederom een toespraak houden omtrent de situatie.