In ons buurland Guyana zouden in het afgelopen weekend nog twee doden zijn gevallen, nadat er straatrellen waren ontstaan uit onvrede over het resultaat van de vorige week gehouden verkiezingen. Eerder werd al melding gemaakt van een achttien(18) jarige betoger, die werd doodgeschoten door een lid van de Guyana Police Force. Zaken zijn nu dusdanig uit de hand gelopen, dat het hooggerechtshof aldaar heeft besloten, de telling en de uitslag voorlopig aan te houden. Onder Surinamers, met name de Nickeriaanse gemeenschap is men bevreesd dat er een massale toestroom van Guyanezen naar ons land kan ontstaan. “Ik denk niet dat het zover zal komen. De recente olievondsten zullen de mensen in hun land houden, omdat ze allemaal de voordelen daarvan willen proeven ”, zegt bestuurskundige, August Boldewijn, tegenover de krant. Volgens hem is haast het onmogelijk dat er een massale toestroom komt van Guyanezen naar ons land, gezien de backtrackroute gesloten is als gevolg van de voorzorgsmaatregelen van de Corona virus. “Vooral nu zullen de mensen niet naar ons land kunnen vluchten, omdat de Surinaamse autoriteit scherp optreden tegen indringers”, zegt de bestuurskundige. Hij geeft verder aan dat de verkiezingen die op 25 mei in ons land zullen worden gehouden, zeker niet dezelfde afloop zullen hebben als in Guyana. “In Guyana gaat het meer om etnische conflicten. Ik heb niet de indruk dat er sprake is van rassenhaat in ons land”, aldus Boldewijn. Hij heeft ook niet het gevoel dat er gefraudeerd zal worden tijdens de verkiezingen. “In Suriname is er tot nu toe een goede voorbereiding geweest naar de verkiezingen toe. Ik maak mij alleen druk om de voorzitter van het stembureau, gezien hij in conflict stond met de politieke partijen en dat de samenleving in feite niets van hem afweet”, zegt de bestuurskundige. Hij is van mening, dat om verdere escalatie of ontevredenheid na de verkiezingen te voorkomen, deze goede heer reeds vervangen had moeten zijn. Een ander punt dat volgens hem zal bijdragen aan een vredig verloop van de verkiezingen is de ethische code die door de religieuze organisaties is verspreid. “Bij verkiezingen gaat het om de strijd om macht, maar ik denk dat de religieuze organisaties een belangrijke bijdrage leveren bij een vredig verloop van deze”, zegt Boldewijn. Hoewel hij van mening is dat de verkiezingen over het algemeen een vredig verloop hebben, is hij zich ervan bewust, dat de man van de straat gebelgd is in verband met de recente koersontwikkelingen in het land. “Het heeft geen zin om te schelden. Het gaat om een zaak die besproken moet worden”, aldus Boldewijn.