De Canawaima veerboot die vaart tussen Suriname en Guyana onderhoudt, vertoonde ernstige tekortkomingen en is daarom sinds 25 mei 2019 uit de vaart gehaald. De reparatie- en andere herstelwerkzaamheden die moeten worden verricht aan de boot, zijn tot op heden niet uitgevoerd. De boot zou volgens plan vanaf 16 oktober weer ingezet moeten worden, maar is tot nog toe niet hersteld. Volgens VHP-parlementariër Djoties Jaggernath, blijft de reparatie van de Canawaima uit door mismanagement en het financieel tekort. Volgens hem wordt de Canawaima pas eind van het jaar of door de eerstvolgende regering weer in de vaart gebracht. In een lokaal medium gaven bushouders aan het begin van deze week aan dat zij US dollars moeten neertellen voor tickets om overgezet te worden met een veerboot, die vaart tussen Suriname en Guyana bij South Drain. Enkele Bushouders zeiden dat als zij met dollars betalen, zij SRD’s terugkrijgen tegen een lagere koers van SRD 9, – .Een ticket kost US dollars 15 en als er met een biljet van US dollars 20 betaald wordt, krijgen zij dan SRD 45, – terug. Volgens Jaggernath kan niet alleen de overheid in dezen inkomsten derven, maar ook ondernemers worden hierbij benadeeld. Er is dus nog steeds sprake van een ernstige situatie. ‘’Er zijn al handelaren die verdienen door middel van import en export van producten, die besloten hebben te stoppen. Volgens Jaggernath zit er ook een aspect van de bestrijding van illegale handel in deviezen in. “Suriname moest in totaal 350.000 euro neertellen voor het herstel van de Canawaima. Maar wij zien nog steeds niet dat de Canawaima vaart.” Volgens Jaggernath worden alle gelden en aandacht nu besteed aan de verkiezingen, waardoor men de ernst van het Canawaima vraagstuk ontwijkt. De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, zei eerder in de media, dat de onderdelen reeds waren besteld en dat deze nog voor de feestdagen geplaatst zouden worden. Daar is volgens Jaggernath niets van terechtgekomen.