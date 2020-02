De Red Carpet gala Première van de film Suriname vond zaterdagavond in de TBL plaats. Een groot deel van de acteurs heeft de première bijgewoond, onder andere Rodney Lam, Rosita Maderi, Cyriel Guds, Rodney Glunder en Jetty Mathurin. Het is altijd mijn jongensdroom geweest om een film te maken, maar dan werd ik afgeleid door rekeningen die ik moest betalen”, zei de hoofdrol speler Rodney Lam(46). Hij vertelde dat Suriname het land is waar hij vandaan komt en waar hij veel liefde voor heeft. “Daarom heb ik deze film geschreven. We hadden de première vorige week in Nederland en om het hier te doen voor je eigen mensen, dat is een hele bijzondere ervaring”, aldus Rodney Lam.

Rodney Lam vertelde dat hij tien jaar geleden al een film genaamd “Suriname” had gemaakt en dat deze dan een soort vervolg is daarvan. “Het script voor de film had ik al een tijdje liggen, maar ik ben toen weer begonnen met schrijven”, zei hij. De aanvang van de film was vorig jaar januari en de productie in augustus. Volgens hem was het acteren een hele uitdaging en niet iets wat je moet onderschatten. “Het is een karakter dat je neer zet. Je kunt niet gewoon verdrietig spelen, je moet verdrietig zijn”, merkte hij op.

Volgens Lam was het een heel leuke ervaring om terug te keren naar Suriname voor de opname. Er was een goede samenwerking.

In de film speelt Rodney Lam onder de naam Winston Righter. Wanneer Winston Righter besluit zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap in Suriname, wordt hij geconfronteerd met zijn criminele verleden. Een “schaakspel” breekt los als hij de strijd aangaat met de justitie én de onderwereld. Winston Righter weet nauwelijks iets over zijn vader, die op jonge leeftijd overleed. Zijn moeder sprak nagenoeg nooit over hem, waarschijnlijk omdat hij een crimineel was. Toen Winston 14 jaar was, overleed ook zijn moeder. ‘Ma Jot – Jot Bellamie’ ving Winston op en voedde hem op alsof het haar eigen zoon was. Ze ontwikkelden een sterke band en mede hierdoor kreeg Winston veel respect voor vrouwen, ondanks de pijn die hij veel mensen aandeed. Winston kan erg charmant en vriendelijk zijn, maar dit is slechts een masker. Hij is een manipulator en een narcist, maar verbergt dit door zich representatief te kleden, altijd met een spectaculaire entree te maken met dure auto’s en zelfs helikopters. Dat komt noodzakelijk tot uiting in de film “Suriname”.

Rodney Lam is directeur en mede-eigenaar van Daily Paper. Samen met de oprichters staat hij aan het roer van het wereldwijde succes van het streetwear label. En alsof dit niet genoeg is, heeft Rodney zich in de voorbije jaren als scenarist en producent geprofileerd in de filmwereld. Naast scenarist en producent is Rodney Lam ook een van de hoofdpersonages in het misdaaddrama “Suriname”.

-door Adiën Samuel-