Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën betreurt het feit dat de Finabank in een persbericht aangeeft, dat haar continuïteit nimmer in gevaar is geweest. De bankleiding reageerde nadat president Desiré Bouterse tijdens een op vrijdag 7 februari gehouden persconferentie, aangaf dat onder meer de Finabank in gevaar verkeerde en door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is geholpen. De bewindsman spreekt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) de informatie van de bank tegen. “De Finabank was daadwerkelijk in gevaar”, aldus minister Hoefdraad, die aangeeft dat in de periode waarin hij als governor van de moederbank functioneerde er enorm veel inspanningen zijn gepleegd om de Finabank overeind te houden. “President Bouterse heeft er alles aan gedaan om ons ervan te overtuigen hoe belangrijk het is voor het financieel wezen dat geen enkele bank omver valt en meer nog gaf hij aan, dat we een oplossing moesten zoeken hoe wij konden werken om die bank te versterken. Dat is echt wel met zeer veel inspanningen van de Centrale Bank”, aldus de bewindsman, die benadrukt dat hij hier praat over zijn periode als governor. “Maar Finabank in 2010-2015 heeft dezelfde naam Finabank 2015 tot nog toe”, voegt minister Hoefdraad eraan toe. “Dus wanneer de president aangeeft dat de Centrale Bank van Suriname de Finabank heeft geholpen en ook vele andere banken die in problemen waren, maar niet zo erg als de Finabank, dan klopt die informatie wel.” De bewindsman zegt dat er ook wat betreft de perikelen bij De Surinaamsche Bank hele lange avonden met het staatshoofd zijn doorgebracht. Minister Hoefdraad: “Het is niet zijn werk, maar hij was erbij en het was heel belangrijk dat hij erbij was om naar oplossingen te zoeken om DSB uit de problemen te helpen. De bewindsman meent dat het staatshoofd erkenning verdient voor zijn inspanningen om het financieel systeem intact te blijven houden. “Dankzij al deze inspanningen bestaan deze twee instellingen vandaag de dag nog’’, aldus de minister.