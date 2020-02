Tijdens de spoedvergadering gisteren in het parlement, werden de interpellatievoorstellen behandeld inzake de situatie rond de Centrale Bank van Suriname. De oppositie diende tevens een motie van wantrouwen in tegen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Hoewel de coalitie het eens was met de overwegingen in de motie van de oppositie, heeft zij tegen de motie gestemd, omdat zij niet konden meegaan met het besluit om de minister te ontslaan. Volgens Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, zal er gezocht worden naar oplossingen. De motie is afgekeurd met 26 stemmen tegen en 15 voor. De coalitie heeft een motie met oplossingen ingediend. Deze motie is wel goedgekeurd.

De minister is gisteren ingegaan op vragen van de parlementariërs rond de kwestie over de verdwijning van mogelijk meer dan 100 miljoen USD aan kasreserve. Carl Breeveld (DOE) en Patricia Etnel (NPS), indieners van een van de interpellatievoorstellen, gaven aan dat de kwestie rond de Centrale Bank voor schokbewegingen gezorgd hebben.

“De president heeft aangegeven een kruistocht tegen corruptie te zullen voeren, waar wij tot nu toe nauwelijks iets van gemerkt hebben.

Personen gaan vrijuit, terwijl het soms om miljoenen gaat die mogelijk verduisterd zijn. Dit interpellatievoorstel is bedoeld om met spoed door de regering geïnformeerd te worden over de schade die hier geleden is door de banken en indirect de burgers en collectief de natie Suriname”, motiveerde Breeveld.

De vragen van de parlementariërs waren uiteenlopend en gingen meer om de presentatie van de jaarverslagen van de Centrale Bank, de opdrachten die de bedrijven Orion en Clairfield voor de Centrale Bank hebben uitgevoerd, hoe het komt dat de governor onopgemerkt middelen trekt uit de kas van de Centrale Bank, wie geautoriseerd heeft, hoe de kasreserve weer aangevuld zal worden, waarvoor geld gebruikt is en de stabiliteit van de Surinaamse munt. De minister heeft op bijna geen van de cruciale vragen van de leden antwoord gegeven. De oppositie was zeer ontevreden met de beantwoording van de minister en gaf aan, dat het systeem gefaald heeft en het daarom mogelijk was dat tegen afspraken in, gelden uit de kasreserve zijn gebruikt.

Hoefdraad zei dat het pijnlijk is dat de gelden uit de kasreserve gebruikt zijn zonder afstemming met de commerciële banken, maar dat dit komt doordat alle internationale reserves in een pot zaten. De gelden zijn aangewend voor importen, aflossingen en betalingen. De middelen zijn volgens Hoefdraad niet verdwenen. Hij stelde dat de gelden terugbetaald zullen worden. Daarvoor zal een overeenkomst met de bankiers getekend worden. Ook verzekerde hij dat het geld van het volk veilig is en dat er genoeg geld is om calamiteiten te financieren. Ten aanzien van de opmerking dat de ex-governor niet alleen gehandeld zou hebben, zei Hoefdraad dat het strafrechtelijk onderzoek verder zal uitwijzen wie er nog meer bij betrokken is. Over hoe dergelijke zaken konden gebeuren bij de Centrale bank, zei de minister dat de wet enorme bevoegdheden geeft aan de leiding van de Bank, maar dat het toezichtniveau zodanig verhoogd moest worden toen bleek dat er sprake was van excessieve besteding bij de Moederbank. Over de stabiliteit van de munt zei Hoefdraad dat er acties worden ondernomen die geen invloed zullen hebben op de kleine man en die ervoor moeten zorgen dat er geen inflatie komt.

-door Priscilla Kia-