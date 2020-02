“Het geld van het volk is veilig. Er is bij de banken en de Centrale Bank van Suriname, samen bijkans USD 2 miljard, dus er zijn geen problemen om het land draaiende te houden”, zei de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, gisteravond tijdens de vergadering in De Nationale Assemblee. ‘’De USD 2 miljard waarover de minister het heeft, is opgebouwd uit alle valuta posities, te weten USD 1.4 miljard kasreserve, USD van alle banken en bruto 0.6 miljard monetaire reserve. Hierin is een dubbeltelling, want de kasreserve van 426 miljoen komt in beide voor en de USD 1.4 miljard aan spaargeld van burgers, is niet bedoeld om het land draaiende te houden”, aldus verschillende deskundigen die de redactie van De West hebben benaderd om deze uitspraak te ontkrachten. Daarnaast beschikt de Centrale Bank niet meer over haar goudreserves, want die zijn nu van de lokale banken om het gat te dichten van de kasreserves die zijn ‘verdwenen’. Het is daarom volgens de deskundigen een feit, dat de netto monetaire reserves of deviezenreserve nul tot negatief is bij de Centrale Bank. Dat wil zeggen, dat de Moederbank geen interventiekracht heeft, de wisselkoers niet kan verdedigen en niet kan voldoen aan achterstanden in betalingen. Dat zien wij de afgelopen dagen ook al gebeuren, bevestigen bankiers. Naar de redactie verneemt bij het ter perse gaan van deze editie, is de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vandaag met spoed naar het buitenland vertrokken.