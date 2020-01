Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. geeft voor de derde keer obligaties uit. Het streven is om US-dollar 150 miljoen aan te trekken. De obligatie is genoteerd op de Dutch Caribbean Securities Exchange in Curaçao en wordt gearrangeerd door De Surinaamsche Bank N.V. Met de uitgifte van nieuwe obligaties wil Staatsolie US-dollar 150 miljoen aantrekken van investeerders met als doel de vernieuwing van de Staatsolieobligatie 2015-2020 en uitvoering van het investeringsprogramma 2020-2027, inclusief de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Gold Mines. Deze investeringen zullen bijdragen aan de verdere groei en het succes van Staatsolie. De Surinaamsche Bank is ook van deze obligatie-uitgifte de arrangeur. De notering op de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) betekent dat iedereen die verblijft in Suriname en op Curaçao, mag meedoen. De obligatie-uitgifte is gisteren, woensdag 29 januari 2020, gelanceerd. De inschrijving start op 5 februari en duurt t/m 5 maart. De toewijzing is van 6 t/m 9 maart. Huidige obligatiehouders genieten voorkeur bij de inschrijving en toewijzing. Zij mogen hun huidige obligaties inzetten als betaling voor de nieuwe. Inschrijven voor de derde Staatsolieobligatie is mogelijk voor bedragen vanaf US-dollar 100 of US-dollar 30.000 of veelvouden daarvan. Bij de inschrijving kan worden gekozen om te beleggen voor 5,5 jaar tegen 7 procent rente of 7 jaar tegen 7,5 procent rente per jaar. De interest-uitkering is twee keer per jaar, in maart en september. De ingangsdatum van de obligatie is 23 maart 2020 en de eerste rentebetaling is op 23 september 2020. Staatsolie heeft het vertrouwen van de samenleving ervaren bij de obligatie-uitgiftes in 2010 (USD 55 miljoen) en 2015 (USD 99,1 miljoen). Dat vertrouwen is niet beschaamd, omdat Staatsolie zijn rente- en terugbetalingsverplichtingen steeds is nagekomen. Dankzij de uitbreiding van zijn activiteiten van olieproductie en raffinage naar goud en energieopwekking, is het bedrijf groter en sterker geworden en gereed voor een succesvollere toekomst. De derde obligatie-uitgifte biedt investeerders een kans om deel uit te maken van het succes van Staatsolie.