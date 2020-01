Eugéne van der San blijft directeur van het Kabinet van de President. Van der San had eerder deze week zijn ontslag ingediend bij president Desiré Bouterse, nadat er rond het 8 Decemberstrafproces een verschil van inzicht zou zijn ontstaan met Irvin Kanhai, raadsman van de president. Het staatshoofd heeft op woensdag 29 januari tijdens een politieke meeting in Coronie aangegeven, dat er tijdens het werk verschil van mening kan zijn, dat ertoe kan bijdragen dat er nieuwe inzichten ontstaan. President Bouterse onderstreepte dat in het samenwerken, wij in staat moeten zijn om rationeel zaken te benaderen en zeker niet voorbij moeten gaan aan de verdiensten van, in dit geval, Van der San. Het staatshoofd benadrukte dat directeur Van der San vanaf 1980 het proces heeft ondersteund en vanwege zijn kennis, is aangetrokken om leiding te geven aan de bestuurs- en administratieve aangelegenheden van het Kabinet van de President. Op grond van het bovenstaande heeft het staatshoofd aan de directeur meegedeeld, diens ontslag niet te kunnen accepteren.