Het coronavirus dat in december vorig jaar is uitgebroken en alleen in China was, is volgens autoriteiten, nu ook in de Verenig-de Staten geconstateerd. VHP-parlementariër en arts Dew Sharman, zegt aan de krant, dat het virus eigenlijk geen nieuw virus is. “Dit virus is een nieuwe variant van MERS en SARS, het is niet nieuw”, zegt Sharman. Volgens Sharman hoeft de bevolking niet in paniek te raken, maar men moet wel alert zijn. Hij roept het ministerie van Volksge-zondheid op om voorzorgsmaatregelen te treffen en een plan van aanpak te presenteren. “Het ministerie van Volksgezondheid moet nu wel zijn huiswerk maken. Tot op dit moment heeft de leiding van de RGD geen instructies gekregen over hoe te handelen bij een besmetting. Volksgezondheid moet met een plan van aanpak komen”, zegt Sharman. Verder geeft hij aan dat er meer informatie vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het ministerie van Volksgezondheid moet komen. Het ministerie zou volgens Sharman, tenminste mondkapjes kunnen distribueren aan RGD-klinieken. Ook zegt Sharman dat de Surinaamse autoriteiten strenger moeten letten op mensen die het land illegaal binnenkomen, om zo te voorkomen dat zij het virus meenemen. “Het virus heeft nog geen medicatie, dus neem alle voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen. Ik raad af om antibiotica te gebruiken, omdat het een antibacteriemiddel is. Het is dus niet voor virussen. Ook spelen alertheid en handhygiëne een rol ter voorkoming van dit virus. Dringi dresi wakti siki”, zegt Sharman.