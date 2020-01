Naar aanleiding van de vervalse berichten die de laatste tijd worden verspreid en directe gevolgen hebben voor de samenleving, heeft het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), gemeend een straf hieraan te koppelen. De straf geldt voor bekendmakingen en berichten die vervalst worden. Sinds de behandeling van de wijziging van het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende nieuwe wetsartikelen ter goedkeuring voorgesteld in het parlement. JusPol-minister Stuart Getrouw, zei gisteren in het parlement dat personen die een bekendmaking die door het bevoegde gezag in het openbaar is gedaan, vervalsen, voortaan gestraft zullen worden met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en een geldboete van de tweede categorie.

Personen die een bekendmaking als zijnde afkomstig van het bevoegde of openbaar gezag valselijk opmaken en verspreiden of deze openlijk tentoonstellen, worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar en een geldboete van de derde categorie. De straf op de voornoemde overtredingen wordt met een derde verhoogd indien de bekendmaking wordt voorzien van valselijk opgemaakte of vervalste handtekeningen van het bevoegd gezag of als het feit gepleegd is met een terroristisch oogmerk. Derhalve heeft het ministerie gemeend om de straf op laster te verzwaren. De minister gaf aan dat door het gebruik van moderne technologie, laster binnen de samenleving enorm is toegenomen. “De gevolgen hiervan zijn niet te overzien, derhalve is het belang om de straf van drie jaar, te wijzigen in vier jaar.”

Amzad Abdoel (NDP) wilde weten hoe de doorsneeburger zal weten dat het bericht vervalst is en wie dan de aanklacht moet doen. Hij wilde ook weten of mensen die het bericht niet doorsturen, maar alleen liken of anderen erin taggen, ook strafbaar bezig zijn. Getrouw zei dat als het gaat om een vervalst bericht, dit op een gegeven moment zal blijken. De commissie van rapporteurs had voorgesteld, dat ook het tentoonstellen van schokkende beelden, strafbaar gesteld moest worden. Over het vertonen van films met schokkende beelden, zei de minister dat de media rekening dienen te houden dat bij het uitzenden van films voor een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld 21.00u in de avond, kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar ook naar deze films kunnen kijken en dat zij op grond van artikel 292 van het Wetboek van Strafrecht (bescherming jeugdigen), reeds in overtreding zijn.

-door Priscilla Kia-