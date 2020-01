Gaat de regering door met haar huidige beleid, dan zal de bestaande staatsschuld volgens Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), boven de 4 miljard US-dollar uitkomen. Dit zei Ramautarsing maandagavond op de nieuwjaarsreceptie van de vereniging in Torarica. In 2019 is de staatsschuld toegenomen tot boven de SRD 21 miljard met toestemming van De Nationale Assemblee. De schuldratio is nu 83 procent. “Sterker nog die gaat stijgen, want boven op die bestaande schulden zijn er andere overeenkomsten aangegaan, waaruit nog niet is getrokken”, zei Ramautarsing. Er is USD 840 miljoen aan leenovereenkomsten getekend die nog niet bij de staatsschuld is opgeteld. Daarnaast is er recentelijk nog USD 300 miljoen getekend in China en nog USD 300 miljoen met Dalian V. Suriname moet vanaf dit jaar SRD 1100 miljoen aan rente en SRD 1400 miljoen aan aflossingen betalen. Ramautarsing zei dat ongeacht wie bij de komende verkiezing aan de macht komt, de staatsschuld onbetaalbaar zal zijn tegen die tijd. “Dit is met de recente downgrading van Fitch naar CCC ook bevestigd. Hij gaf aan dat terwijl wij onze kinderen leren sparen en hun schuld op tijd af te lossen, de huidige machthebbers het tegenovergestelde doen. Hij legde uit dat toen het Planbureau er nog was, er gewerkt werd met de PIS-indeling (Productie, Infrastructuur en Sociaal). Dit hield in dat de helft van een afgesloten lening moest gaan naar productie ondersteunende activiteiten en 25 procent om 25 procent naar infrastructuur en sociaal. Hij merkte op dat de regering de PIS als volgt toepast: 50 procent infrastructuur, 45 procent sociaal en 5 procent productie. “Hoe gaan we ooit deze schulden kunnen terugbetalen?”