Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland, kan gesteld worden dat mensen die een NPS-vlag bij hun huis laten hangen, daar compleet achter staan. Dat kan volgens hem niet gezegd worden van de NDP-vlaggen die overal wapperen. Zo reageert Rusland op vragen van De West over de zekerheid van de partij dat de mensen aan wie zij vlaggen uitdeelt, daadwerkelijk op de partij zullen stemmen. De NPS is afgelopen zaterdag begonnen met haar vlaggencampagne op Tammenga. Tijdens deze campagne gaat de partij op instructie van de verschillende afdelingen, zoveel mogelijk naar de mensen toe om voor hen de groene vlag te plaatsen.

Rusland is van mening dat de uitspraak: ‘Vlaggen winnen geen verkiezing’, meer geldt voor de NDP. “Wij zijn een oppositionele partij en het plaatsen van een vlag, geschiedt geheel vrijwillig, daarom kunnen we met grote zekerheid zeggen, dat de mensen ook echt achter ons staan. Dat is anders bij de mensen die een paarse vlag ophangen. Die mensen hebben er direct voordeel aan”, stelt Rusland. Volgens hem wordt aan die mensen vaak iets beloofd, soms worden ze er zelfs voor betaald. Rusland geeft aan dat de NPS mensen niet betaalt om een vlag te plaatsen. ‘’Het gebeurt vrijwillig’’, zegt hij.

Volgens hem zijn er afgelopen zaterdag mensen geweest die de paarse vlag hebben laten weghalen om een groene te plaatsen.

Rusland zegt dat de NPS vanaf vorige week het verkiezingsmateriaal ter beschikking heeft. De partij heeft verschillend materiaal gehad, waaronder ook de vlaggen. Daarvoor worden speciale voorzieningen getroffen, omdat die helemaal bij de mensen thuis geplaatst worden.

Naast het plaatsen van de vlaggen, worden ook degenen geregistreerd die beschikbaar zijn om het werk te helpen doen. Rusland benadrukt dat langs de structuren wordt gewerkt en dat men zoveel mogelijk mensen wil accommoderen om de zichtbaarheid van de partij duidelijk te laten zien. Over de kosten van de verkiezingscampagne, zegt Rusland dat het niet noodzakelijk is om die precies aan te geven. Hij geeft wel aan dat de partij een schema heeft van zaken die uitgevoerd moeten worden. “We werken met mensen die een eigen bijdrage leveren vanuit de organisatie. Het is moeilijk om aan financiën te komen. We hebben geen grote pot, maar het lukt aardig. We vinden altijd mensen bereid om een bijdrage te leveren”, aldus Rusland.

-door Priscilla Kia-