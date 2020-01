De Nieuwe Generatie Voetbal Bond (NGVB), start op zondag 12 januari met het voetbalseizoen 2019 – 2020. De openingswedstrijd van de competitie die om 11.00 uur begint, gaat tussen Ispeak en Puwa Nani de semi – kampioen van het vorig seizoen. In de tweede wedstrijd komen Pinco, die twee seizoenen bij de Kwatta Sport Bond speelde en nu terug naar huis is, en Jong Aurora tegen elkaar uit. Jong Aurora degradeerde twee jaar geleden uit de tweede divisie van de SVB. De ploeg van Sentea kampioen van het vorig seizoen, komt uit tegen de teruggekeerde Vasco Da Gama. De ploeg van Vasco Da Gama speelde een aantal jaren terug reeds in de competitie van de NGVB, waarbij zij kampioen werden, maar niet aan het lidbonden toernooi van de SVB konden deelnemen. Bij Vasco Da Gama zijn voor dit seizoen de zaken anders, daar de ploeg nu meer uit Surinamers bestaat en slechts drie Brazilianen telt. De laatste wedstrijd op de openingsdag wordt gespeeld tussen Real Amek en TAS. Er hadden in totaal veertien verenigingen zich opgegeven om aan de competitie deelnemen, maar er is gekozen om het te houden op acht verenigingen. De competitie zal gespeeld worden in een algemene en daarna in een finale en verliezersronde. De speeldag blijft op de zondag voor de eerste klasse. De toegangsprijs voor deze eerste klasse competitie, is gesteld op SRD 15,- gelijk aan het vorige seizoen.