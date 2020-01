President Desiré Bouterse heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, goedkeuring gegeven om de voordrachten die gedaan zijn op 24 december voor de invulling van het Constitutioneel Hof, door te drukken. Dit betekent dat de voordrachten die de NDP-fractie voor de invulling van het Constitutioneel Hof heeft gedaan, zijn goedgekeurd. Ook de oppositie had voordrachten gedaan, maar de behandeling ervan werd uitgesteld, omdat de voordrachten te laat zouden zijn gedaan. De NDP-fractie heeft Jimmy Kasdipowidjojo voorgedragen als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Hij is in februari beëdigd als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Officier van justitie, Gloria Karg-Stirling, is voorgedragen als ondervoorzitter. Als leden zijn voorgesteld de juristen Anoeradha Ramautar-Akkal, Magda Venoaks-Hoever en Maya Fokké-Manohar. Als plaatsvervangers komen op de lijst van de NDP-fractie voor de juristen: Rinette Djokarto, Bien Sojo en Jornell Vinkwolk. VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), zegt in een reactie op Starnieuws, dat het scenario van de coalitie om haar voordrachten door te drukken is, volbracht. “Door niet te wachten op de andere voordrachten, heeft de ‘veroordeelde’ president wederom bewezen dat hij niet werkt aan een breder gedragen Constitutioneel Hof. Er is gewacht met een huishoudelijke vergadering om verzekerd te zijn dat de president zijn instemmingsbrief naar het parlement kon sturen”, aldus Gajadien aan Starnieuws.