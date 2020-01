Al langer dan een week is er een schaarste aan uien en aardappelen. Bij verschillende supermarkten bedraagt de prijs voor uien SRD 10, terwijl de prijs voor aardappelen rond de SRD 12,50 ligt. Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt tegenover de krant, dat de schaarste kan liggen aan een tekort aan US-dollars. “De eerste boosdoener is de schaarste aan valuta”, geeft hij aan. Volgens Binda is deze schaarste gecreëerd door de importeurs die over goedkope US-dollars beschikken. “Importeurs die over goedkope dollars beschikken, kunnen makkelijk met de prijzen spelen. Ze maken woekerwinst”, zegt Binda. Tot hoe lang deze schaarste aanhoudt, weet de voorzitter niet. Binda geeft aan dat er landelijk een tekort is, maar de ondernemer B. Chotelal, beschikt wel over deze producten. ‘’Chotelal is ook de enige importeur van aardappelen en uien. Andere ondernemers kunnen niet concurreren tegen de prijzen die hij te bieden heeft’’, aldus Binda.