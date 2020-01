De spanningen tussen de Verenigde Staten (VS) en Iran zijn flink opgelopen, nadat de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een luchtaanval in Irak heeft gedood. Bestuurkundige August Boldewijn zegt in gesprek met De West, dat dit een zeer ondiplomatieke daad van Trump is geweest. “Hij heeft iemand vermoord die zeer geliefd was in zowel Iran als in Irak”, zegt hij. In mei 2018 zei de Amerikaanse president Donald Trump het drie jaar oude akkoord over het Iraanse atoomprogramma officieel op. Sindsdien zijn de spanningen tussen de twee landen opgelopen. Boldewijn noemt de daad van Trump onbesuisd. Volgens Boldewijn, had Trump eerst naar de consequenties moet kijken alvorens tot een aanval over te gaan. “De gevolgen van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten kunnen rampzalig zijn voor de wereldeconomie. Als Iran een aanval doet op de olievelden in Saoedi-Arabië, zullen de olieprijzen weer omhoog gaan”, zegt hij. Volgens Bestuurskundige August Boldewijn, zullen dan niet alleen de olieprijzen stijgen, maar ook de prijzen in de winkels. Boldewijn: “Ik weet niet hoe de nieuwe regering dit zal aanpakken, maar welke partij er ook komt, ze zal een zware bezuinigingspolitiek moeten voeren.” Naar aanleiding van de veel gemaakte grappen van Surinamers op sociale media over de oorlog, zegt Boldewijn dat dit zeer ernstig genomen moet worden. “Men weet blijkbaar niet wat het allemaal inhoudt”, zegt hij. “We hebben twee oorlogen meegemaakt, we weten welke consequenties het allemaal met zich mee brengt”, aldus Boldewijn. Volgens hem is iedere oorlog ongewenst.