Volgens de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre, was 2019 geen rustig jaar voor de bond. Zij geeft aan dat een van de zaken waardoor zij tot deze conclusie is gekomen, de rechtszaak is die de regering tegen de bond heeft aangespannen. De BvL was gekant tegen het besluit van onderwijsminister Lilian Ferrier, die nieuwe directeuren wilde aanstellen op het Lyceum 1, lyceum 2 en Havo2. De directeuren kwamen van buitenaf. De leerkrachten waren van mening dat de onderdirecteuren voor die functie in aanmerking zouden moeten komen en deden een beroep op de bond. De rechter stelde de minister in het gelijk. “Intussen is de zaak in hoger beroep en hopen we dat we er volgend jaar een positief resultaat uit kunnen halen”, zegt Mangre.

Een ander punt dat de bond bezighoudt, is de kwestie betreffende de leerkrachten in het binnenland. Ferrier zou recentelijk hebben bepaald dat deze leerkrachten verplicht zijn zich bij te scholen. “Intussen zijn de leerkrachten in de stad, waar ze met hun tweeën een klas moeten draaien, maar de toelages worden niet meer uitbetaald”, geeft de voorzitter aan.

Ook moet er volgens Mangre meer individuele aandacht zijn voor de leerlingen. “Eerder dit jaar was er reeds gepleit voor kleinere klassen, omdat de bond van mening is dat je genoeg aandacht moet hebben voor elk kind”, stelt Mangre.

Ze geeft aan dat er ook gewerkt moet worden aan de kwaliteit van het onderwijs. “De nieuwe leermethode op het basisonderwijs geeft nog steeds problemen. We willen voor het komend jaar hogere slagingspercentages”, zegt de bondsvoorzitter.

Mangre zegt zich te blijven inzetten voor goed onderwijs. “We hebben veel tegenslagen gehad, maar ook in 2020 zullen we blijven vechten voor een beter onderwijs”, aldus de voorzitter.

-door Yves Kloppenburg-