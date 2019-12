Telesur heeft op 25 november als eerste land in de regio, 5G-netwerk geïntroduceerd kort nadat in juni van dit jaar, 4G-internet werd gelanceerd. Geruchten doen de ronde dat dit netwerk gezondheidsrisico’s heeft voor het land. Telesur meldde in een persbericht, dat het systeem uitvoerig is getest door het telecombedrijf, waarbij er is gewerkt met de standaarden van de World Health Organization (WHO) en de GSMA. Volgens Edmund Neus, ingenieur, zou Telesur duidelijker moeten aangeven over welke standaarden het gaat. “Het bericht schiet in zoverre tekort, er zou een breed onderzoek gedaan moeten worden”, zegt hij. Neus gaf aan dat de er een ultra hoge frequentie nodig is voor het 5G-internet. Neus: “Hiervoor heb je een grotere populatie nodig. Ik kan me de zorg van de Zwitsers voorstellen.” Uit een recent Zwitsers rapport bleek dat 5G legaal is, maar niet veilig. Nadat de antennes waren geïnstalleerd, meldden bewoners in Genevé (Zwitserland), aldus het rapport, dat zij last hadden van oorsuizen, intense hoofdpijn, oorpijn, slapeloosheid, pijn op de borst, vermoeidheid, en zich niet goed voelen in het huis. Telesur verwijst naar internationale studies over de veiligheid van 5G en stelde dat er geen reden is voor ongerustheid. Er zouden door een internationale commissie blootstellingslimieten zijn opgesteld voor elektromagnetische velden, die gebruikt worden om het 5G-netwerk te gebruiken. Tot volgend jaar maart hanteert Telesur een testfase voor Paramaribo. Een groot aantal bedrijven hebben zich al aangemeld voor aansluiting. Volgens Telesur geven de vele aanmeldingen aan, dat er behoefte is om gebruik te maken van deze service. Ook voor het verkeer en de medische sector, biedt 5G voordelen.