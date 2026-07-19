RECHTSSTAAT ONMISBAAR VOOR SUCCESVOLLE LOCAL CONTENT

In de mei-editie van VES Inzicht, waarschuwt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), dat local content alleen succesvol kan zijn, wanneer deze wordt ondersteund door een sterke rechtsstaat. Die waarschuwing verdient aandacht. Nu Suriname aan de vooravond staat van een grootschalige olie- en gasproductie, is local content geen beleidskeuze meer, maar een economische noodzaak.

Het doel van local content is dat Surinaamse bedrijven, werknemers en ondernemers optimaal moeten kunnen profiteren van de kansen die de olie- en gassector biedt. Hoe groter hun deelname, hoe groter de maatschappelijke en economische opbrengst van de natuurlijke hulpbronnen van het land. Maar die ambitie kan alleen werkelijkheid worden in een omgeving waarin rechtszekerheid en goed bestuur zijn gewaarborgd. Een gezonde economie kan niet functioneren zonder een sterke rechtsstaat. Ondernemers investeren immers niet alleen op basis van winstverwachtingen, maar ook op basis van vertrouwen. Zij moeten erop kunnen rekenen dat wetten worden nageleefd, contracten worden gerespecteerd en rechterlijke uitspraken zonder uitzondering worden uitgevoerd. Dat vormt de basis voor investeringen, innovatie en de opbouw van lokale capaciteit.

Juist daarom is het volgens de VES zorgwekkend wanneer rechterlijke uitspraken niet of slechts selectief worden nageleefd en de aandacht wordt afgeleid van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kracht van een rechtsstaat blijkt immers niet uit de inhoud van een uitspraak, maar uit de bereidheid van bestuurders om een rechterlijk vonnis te respecteren en uit te voeren, ook wanneer de uitkomst politiek onwelgevallig is. Wanneer verantwoordelijkheden worden doorgeschoven en publieke vertegenwoordigers bijdragen aan een eenzijdige beeldvorming, brokkelt het vertrouwen in de instituties af.

Dat heeft gevolgen die verder reiken dan één individueel geschil. Het tast het ondernemingsklimaat aan, ontmoedigt investeringen en ondermijnt de ontwikkeling van local content. De olie- en gasindustrie biedt ongekende economische mogelijkheden voor landen, maar natuurlijke rijkdom alleen garandeert geen welvaart. De geschiedenis leert dat landen met zwakke instituties vaak moeite hebben om hun natuurlijke hulpbronnen om te zetten in duurzame ontwikkeling. Transparantie, rechtszekerheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn daarom minstens zo belangrijk als de olie zelf.

De waarschuwing van de VES is dan ook meer dan een juridische beschouwing; zij raakt de kern van de economische toekomst van Suriname. Local content kan alleen uitgroeien tot een succes wanneer ondernemers erop kunnen vertrouwen dat de spelregels voor iedereen gelden en dat de rechtsstaat niet selectief wordt toegepast. Zonder dat fundament blijft de belofte van brede economische ontwikkeling kwetsbaar.