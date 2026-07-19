MILJARDEN ONDER ZEEBODEM GEEN GARANTIE VOOR MILJARDEN OP DE BANK

Het nieuws dat Petronas in Blok 52 meer dan één miljard vaten winbare olie-equivalent heeft ontdekt, werd met enthousiasme ontvangen. Voor een land dat jarenlang heeft gewacht op een economische doorbraak, klinkt dit opnieuw als een bevestiging dat Suriname zich mag scharen onder de toekomstige olieproducenten van betekenis. Maar achter de indrukwekkende cijfers, schuilt een vraag die veel belangrijker is dan hoeveel olie er in de bodem zit: wat gaat Suriname er daadwerkelijk aan overhouden? Te vaak worden nieuwe ontdekkingen gepresenteerd alsof economische voorspoed daarmee vanzelfsprekend is. De werkelijkheid is aanzienlijk ingewikkelder. Olie in de grond is geen welvaart. Pas wanneer een land beschikt over sterke instituties, transparant bestuur en een langetermijnvisie, kan natuurlijke rijkdom worden omgezet in duurzame ontwikkeling.

Dat Petronas inmiddels acht succesvolle putten heeft geboord met een succespercentage van 100 procent, is een technisch hoogstandje. Het bevestigt dat Suriname over een aantrekkelijk offshore gebied beschikt. Maar het zegt nog niets over de uiteindelijke opbrengst voor de Surinaamse bevolking. Hoe worden toekomstige inkomsten verdeeld?

Welke afspraken zijn gemaakt over belastingafdracht, winstdeling en lokale investeringen? Hoeveel werkgelegenheid blijft daadwerkelijk in Suriname? En welke garanties zijn er dat Surinaamse bedrijven niet slechts toeschouwer blijven terwijl buitenlandse ondernemingen de grootste economische voordelen incasseren? Juist daarover blijft het vaak opvallend stil. De publieke aandacht gaat vooral uit naar het aantal ontdekte vaten olie, terwijl veel minder wordt gesproken over de voorwaarden waaronder deze rijkdom wordt geëxploiteerd. Dat is een gemiste kans. Transparantie moet niet pas beginnen wanneer de eerste dollars binnenstromen, maar al tijdens de voorbereidingen op de productie.

Daarnaast verdient ook de rol van de overheid kritische aandacht. Staatsolie bezit twintig procent van Blok 52, maar die deelneming brengt niet alleen toekomstige inkomsten met zich mee. Zij vraagt ook om professioneel toezicht, financiële discipline en een onafhankelijke controle op de uitvoering van alle contractuele verplichtingen. De geschiedenis leert dat landen die hun natuurlijke rijkdom slecht beheren vaak eindigen met groeiende ongelijkheid, politieke spanningen en een economie die te afhankelijk wordt van één sector.

Internationaal zijn daar genoeg voorbeelden van. De zogenoemde ‘resource curse’ of grondstoffenparadox is geen theoretisch begrip. Verschillende olieproducerende landen beschikken over enorme natuurlijke rijkdommen, maar kampen tegelijkertijd met armoede, corruptie en economische instabiliteit.

Het verschil wordt niet gemaakt door de hoeveelheid olie, maar door de kwaliteit van het bestuur. Suriname bevindt zich daarom op een cruciaal kruispunt. De olie-industrie ontwikkelt zich sneller dan ooit, terwijl de institutionele versterking minstens hetzelfde tempo zou moeten volgen. Dat betekent investeren in onafhankelijke toezichthouders, een krachtig parlementair toezicht, transparante aanbestedingen, een verantwoord beheer van toekomstige oliefondsen en vooral een duidelijke langetermijnstrategie waarin onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en economische diversificatie centraal staan.

Ook de energietransitie mag niet uit het oog worden verloren. Hoewel de vraag naar olie voorlopig hoog blijft, beweegt de wereld zich geleidelijk richting duurzamere energiebronnen. Suriname heeft daardoor een relatief beperkt tijdsvenster om maximaal voordeel te halen uit zijn olievoorraden. Dat maakt verstandig financieel beheer nog belangrijker.

Olie-inkomsten moeten worden gebruikt om de economie toekomstbestendig te maken, niet om tijdelijke politieke populariteit te kopen. De ontdekking van meer dan één miljard vaten olie-equivalent is zonder twijfel uitstekend nieuws. Maar het echte succes zal niet worden gemeten aan het aantal geboorde putten of de omvang van de reserves. De geschiedenis zal Suriname beoordelen op de vraag of deze natuurlijke rijkdom heeft geleid tot beter onderwijs, kwalitatieve gezondheidszorg, moderne infrastructuur, economische kansen en een hogere levensstandaard voor alle burgers. Pas dan zal kunnen worden gezegd dat de olie onder de Surinaamse zeebodem werkelijk een nationale zegen is geworden, en niet slechts een indrukwekkend persbericht.