Braziliaanse autoriteiten onderscheppen bijna vier ton cocaïne op Surinameroute

De Braziliaanse Federale Politie en de Braziliaanse marine hebben in een gezamenlijke operatie op de Atlantische Oceaan, bijna vier ton cocaïne onderschept. De drugs werden aangetroffen aan boord van een houten vissersvaartuig, dat vermoedelijk onderweg was naar West-Afrika. Vier bemanningsleden zijn aangehouden op verdenking van internationale drugshandel. De onderschepping vond op dinsdag 7 juli plaats in internationale wateren, op ongeveer 1500 kilometer uit de kust van de Braziliaanse deelstaat Pará. De operatie werd uitgevoerd met ondersteuning van Amerikaanse opsporings- en veiligheidsdiensten. Nadat het vaartuig naar de marinebasis Val de Cães in Belém was gesleept, werd de lading officieel gewogen. Het bleek te gaan om 3.748 kilogram cocaïne.

De drugs waren zorgvuldig verborgen in een geheime ruimte onderin het houten vissersschip. De vier opvarenden, allen afkomstig uit de Braziliaanse staat Pará, zijn overgebracht naar het hoofdkantoor van de Federale Politie in Belém. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel. Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen, dat het schip vermoedelijk zonder lading uit Pará vertrok en de cocaïne later op zee aan boord kreeg. De autoriteiten hielden het vaartuig gedurende de reis nauwlettend in de gaten. Volgens het onderzoek was het schip vermoedelijk onderweg naar Guinee, aan de westkust van Afrika, via de zogenoemde Surinameroute, een smokkeltraject dat door criminele organisaties regelmatig wordt gebruikt om verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika te vervoeren. De actie kwam tot stand dankzij nauwe samenwerking tussen Braziliaanse en Amerikaanse autoriteiten. De Braziliaanse Federale Politie en marine maakten gebruik van inlichtingen die werden gedeeld door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en de Joint Interagency Task Force South (JIATF-South), een samenwerkingsverband onder het Amerikaanse Southern Command, dat zich richt op de bestrijding van internationale drugssmokkel. Op basis van die informatie konden Braziliaanse maritieme-eenheden het verdachte vissersvaartuig onderscheppen. Tijdens een inspectie aan boord, werd de verborgen partij cocaïne ontdekt en in beslag genomen. De Braziliaanse autoriteiten zetten het onderzoek voort om de volledige smokkelroute, de herkomst van de verdovende middelen en de achterliggende criminele organisatie, in kaart te brengen. De onderschepping geldt als een van de grootste drugsvangsten op zee in de regio dit jaar, en onderstreept opnieuw de intensieve internationale samenwerking in de strijd tegen de grensoverschrijdende drugshandel.

Bron: g1.globo.com