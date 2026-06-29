SPELEN MET GROOT VUUR JONGLEREN MET DE NATIONALE VEILIGHEID

Ondanks schokkende gebeurtenissen uit het recente verleden, staan wij steeds weer verbaasd, hoe gemakkelijk onze nationale veiligheid in gevaar wordt gebracht en dat onze autoriteiten, daar geen antwoord op schijnen te vinden of bewust wegens bepaalde belangen, de andere kant opkijken. We hebben het hier dan ook over de infiltratie van zogeheten migranten, dan wel op crimineel ingestelden, die het land zonder al te grote problemen binnenkomen en hier als luizen op een zeer hoofd gedijen, en zelfs steenrijk worden, zonder dat onze fiscale autoriteiten daar goed zicht op hebben of wensen te verkrijgen.

Op meer dan herhaalde wijze hebben we geschreven over die zeer noodzakelijke bevolkingspolitiek, waar een goed werkend vreemdelingenbeleid, inherent aan dient te zijn. Wat we al decennia zien, is dat vreemdelingen of zogenaamde migranten, hoofdzakelijk uit omliggende landen Suriname binnen komen, om hier een zogeheten ‘business’ te beginnen. In het kader van het bevorderen van buitenlandse investeringen zijn dat natuurlijk ontwikkelingen die we slechts zouden moeten toejuichen, mits het om bonafide personen en instellingen gaat. Maar wat we al zeker 40 jaar zien gebeuren, is dat louche figuren uit Latijns- Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied hier neerstrijken en zich bezighouden met misdadige activiteiten, waaronder: grootschalige smokkel van allerhande producten, drugsdoorvoer, prostitutie, wapenhandel, mensensmokkel en mensenhandel en ook nog het op grote schaal illegaal verplaatsen van onder meer sigaretten, die afkomstig zijn uit een Latijns-Amerikaanse staat. Tussen deze duistere elementen zitten specialisten in het witwassen van crimineel verkregen vermogen, en die ons land in groot gevaar manoeuvreren door in strijd te handelen met de regels van een National Risk Assesment, oftewel NRA. Dat deze lui hier neerstrijken en ongestoord kunnen werken en buitensporig leven, vormt al een groot risico voor Suriname. Lieden die bijvoorbeeld in ons land vertoeven en een belangrijke schakel vormen in een veel grotere criminele organisatie. Het is toch doodgewoon stuitend dat buitenlandse politieorganisaties ons bij herhaling erop moeten wijzen, dat we ‘pied-à-terre’ verlenen aan lui die als staatsgevaarlijk in hun geboorteland worden gezien. Mensen die hechte relaties onderhouden met gewapende bendes die internationaal als terroristisch worden aangemerkt, en dat we pas tot arrestatie en uitlevering van deze mensen overgaan, nadat een verzoek daartoe door een bevriende natie op ons openbaar ministerie wordt gedeponeerd. In het verleden woonde een drugsbaron, Carlos Bolla, gewoon gerieflijk in een woning op de hoek van de Rikken- en Pater Weidmannstraat te Rainville, en we gingen pas tot uitzetting over, toen een buitenlandse anti-drugsorganisatie ons op zijn aanwezigheid wees. De man werd op een vliegtuig gezet en maanden later in Mexico, vermoedelijk door zijn zetbazen, geëlimineerd. Maar we zijn er niet alerter op geworden, want we weten ook dat de zeer beruchte Pablo Escobar in de jaren tachtig, ook naar Suriname kwam voor het bespreken van zijn zakelijke belangen en logeerde in een van onze grootste hotels. Dat kon allemaal en geen haan die ernaar kraaide, ook nu nog zijn er lieden uit omliggende landen en ook uit West-Europa, die hier tijdelijk onderduiken. We denken daarbij aan Roger Khan, de man die onder meer door de Guyanese autoriteiten werd gezocht vanwege zijn betrokkenheid bij grootschalige drugshandel, witwaspraktijken en gepleegde halsdelicten. En toch is het mogelijk, dat mensen hier ‘bigi tem’ spelen en niet gewoon naar hun eigen geboorteland kunnen terugkregen, zonder daar onmiddellijk in de boeien te worden geslagen en vervolgd. Maar Suriname slaapt en zijn inlichtingendiensten eveneens, want telkens wanner arrestaties worden verricht, dan is het meestal op verzoek van een bevriende natie waar we een uitleveringsverdrag mee hebben. In de afgelopen twee à drie jaren, hebben we gezien dat buitenlandse opsporingsambtenaren naar Suriname komen om hun criminele elementen, op te halen. We grijpen dan wel in na de externe verzoekjes en laten via videobeelden zien, hoe flink we wel ingrijpen. De vraag die onmiddellijk dient te worden gesteld, is of we helemaal en in geen enkel opzicht in de gaten hadden en hebben, dat bepaalde buitenlanders met de nodige verblijfsvergunning, hier op zeer welgestelde wijze leven en hoe dat allemaal fiscaal in elkaar steekt. Suriname heeft geen effectieve Fiscale Informatie en Opsporingsdienst, FIOD, zoals we die wél in Nederland kennen. Het is dan ook logisch dat deze criminele corruptelingen uit het buitenland, allang in de gaten hebben, dat het hier goed en ongestoord toeven is en dat ze hun schakelfuncties binnen zeer misdadige organisaties, gemakkelijk kunnen vervullen. Suriname moet gaan beseffen, dat we in een heel gevaarlijke wereld leven, waar misdadigers bijvoorbeeld uit de wapen- en drugshandel er de hand niet voor omdraaien een burger, politicus, journalist of opsporingsambtenaar, uit de weg te laten ruimen. We hebben dat bij herhaling gezien in de omgeving van het Rietbergplein en wensen te benadrukken, dat we als land allang een belangrijke schakel zijn in het circuit van criminelen in Latijns- Amerika, het Caribisch gebied. Midden-Amerika en ook West-Europa en het Verre Oosten. Wat het meest verontrustende is, is dat onze autoriteiten die tot de bovenwereld behoren te zijn, maar al te vaak door niet in te grijpen, ruimte bieden aan de onderwereld, ze te overvleugelen. Allicht ontstaat de indruk bij niet weinigen, dat er binnen bepaalde organisaties, belast met het bewaken van onze nationale veiligheid, nationale soevereiniteit en ook territoriale integriteit, lieden zijn die misdadige activiteiten gedogen en zelfs hand- en spandiensten verrichten uit eigen eng gewin. Laten we daarom hopen dat dit niet geheel op waarheid berust en dat we als regering en haar werkarmen Justitie en Politie, DNV en Defensie, steevast blijven optreden tegen mensen die onze nationale veiligheid op ernstige wijze aan het bedreigen zijn. Ook deze regering dient er rekening mee te houden dat er staten zijn waar wij hechte relaties mee onderhouden, die de ontwikkelingen hier, voor wat betreft handelingen van gevaarlijke buitenlandse migranten en de wijze waarop wij hierop anticiperen, zeer nauwgezet volgen. Wij hebben er totaal niets aan, dat wij op een gegeven moment het verwijt krijgen, dat wij terroristen, verbonden aan gewapende organisaties, accommoderen en zelfs zeer behulpzaam zijn. Gevaarlijke en misdadige elementen behorende tot elite opsporingsorganen, dienen onherroepelijk verwijderd worden. Laten we zulks achterwege, dan zal Suriname langzaam maar zeker gewelddadigheden kennen als in El Salvador, Nicaragua, Guatemala , Honduras, Colombia en Mexico, want de huidige misdaadorganisaties zijn heel goed georganiseerd en deinzen nergens voor terug. Tot dat besef moeten we in dit land zeker komen en wel heel snel.