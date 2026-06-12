Rusland: ‘Onderwijs moet de motor van onze nationale ontwikkeling worden’

Met een oproep tot daadkracht en langetermijnvisie, heeft vicepresident Gregory Rusland het Nationaal Onderwijscongres 2026 op woensdag 10 juni afgesloten in de Ballroom van Hotel Torarica. Rusland benadrukte dat Suriname aan het begin staat van een nieuwe fase voor het onderwijs. “Vandaag sluiten we niet zomaar een congres af, maar drie dagen van intensief denken, bouwen en confronteren. Tegelijk openen we een nieuwe fase waarin onderwijs niet langer alleen wordt gezien als een sector van de overheid, maar als de motor van onze nationale ontwikkeling”, aldus Rusland.

Het Nationaal Onderwijscongres heeft drie dagen gekend van intensieve discussies, analyses en beleidsvoorstellen. De vice-president onderstreepte dat onderwijs de krachtigste weg is naar armoedebestrijding, economische groei, zelfstandigheid en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem moet het onderwijs daarom een centrale plaats krijgen in begrotingen, beleidskeuzes en de dagelijkse uitvoering van overheidsbeleid. Rusland stelde dat Suriname niet kan volstaan met kleine aanpassingen aan het huidige systeem.

“We hebben een nationale onderwijsvisie nodig die verder kijkt dan één regeerperiode. Daarom werken we aan een koers richting 2035: realistisch op de korte termijn en ambitieus op de lange termijn”, aldus Rusland. Voor de periode tot 2029, noemde hij als prioriteiten: het terugdringen van leerachterstanden, het aanpakken van het tekort aan leerkrachten, verbetering van motivatie en beloning, versterking van schoolinfrastructuur, mentale weerbaarheid van leerlingen, toegang tot onderwijs in het binnenland en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De bedoeling is dat na het congres, het nationale onderwijsplan met het oog op 2035 wordt ontwikkeld.

Rusland pleitte voor een toekomstbestendig en inclusief onderwijssysteem. “Kinderen mogen niet worden beoordeeld op wat zij missen. Goed onderwijs helpt hen hun talenten te ontwikkelen. Inclusiviteit is de kern van goed onderwijs; niemand mag buiten de boot vallen.” Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor leerkrachten. “De leerkracht is niet slechts uitvoerder van beleid, maar de drager van verandering. Herwaardering, goede werkomstandigheden en betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing zijn voorwaarden voor succes.”

Daarnaast onderstreepte Rusland het belang van beroepsonderwijs, technische vorming en ondernemerschap als essentiële onderdelen van de nationale onderwijsstrategie. De vicepresident deed een beroep op alle betrokkenen om de resultaten van het congres om te zetten in concrete actie. “Wat hier is besproken mag niet verdwijnen in een verslag. Het verschil wordt gemaakt wanneer ideeën worden omgezet in beleid, beleid in programma’s, programma’s in uitvoering en uitvoering in meetbare resultaten.”