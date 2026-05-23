Verklaring Verkeersveiligheidsinstituut na ernstig verkeersongeval

Met diepe verslagenheid heeft het Verkeersveiligheidsinstituut Suriname (VVI) kennisgenomen van het tragische verkeersongeval waarbij een 8-jarig meisje om het leven is gekomen en haar zus momenteel in kritieke toestand verkeert.

Het VVI spreekt zijn oprechte en diepste deelneming uit aan de familieleden, vrienden en alle betrokkenen die door dit onbeschrijfelijke verlies en incident zijn getroffen.

Geen enkel woord kan het immense verdriet en de pijn verzachten die deze tragedie heeft veroorzaakt. Tevens wensen wij de gewonde zus alle kracht, hoop en een spoedig herstel toe in deze uiterst moeilijke strijd. Onze gedachten en gebeden zijn bij haar en haar familie.

Het VVI keurt elke vorm van onverantwoord en roekeloos verkeersgedrag ten strengste af. Dit hartverscheurende incident onderstreept wederom de harde realiteit dat verkeersonveiligheid levens verwoest, gezinnen verscheurt en een blijvende impact nalaat op onze samenleving.

Wij doen daarom een dringende oproep aan alle weggebruikers om hun verantwoordelijkheid in het verkeer serieus te nemen. Eén moment van onoplettendheid of nalatigheid, kan onherstelbare gevolgen hebben.

Het VVI blijft zich onverminderd inzetten voor bewustwording, verkeerseducatie en het bevorderen van verkeersveiligheid in Suriname, zodat tragedies als deze voorkomen kunnen worden.