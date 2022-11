Personeel Kabinet van de President getraind in Klantgericht Communiceren

Het Bureau Kwaliteitsmanagement van het Kabinet van de President, organiseert deze week een tweedaagse training ‘Klantgericht Communiceren’ voor het personeel van het kabinet. De training is op donderdag 17 november van start gegaan en wordt gegeven in het perscentrum.

De training moet de communicatie met zowel burgers als collega’s helpen verbeteren. Klantgerichtheid verwijst naar een zodanige behandeling van de klant zodat die tevreden is. “Als je de dienstverlening richting de burger wil professionaliseren, dat moet je ervoor zorgen dat ook de ambtenaren klantgericht naar de burger handelen, en daar praten wij dus over tijdens de training”, zegt cursusleidster Angela van der Kooye. Effectieve communicatie met de interne klant ofwel communicatie tussen medewerkers onderling, is ook deel van deze training.

“De communicatie kan altijd verbeterd worden en dat is niet zozeer bij ambtenaren, dat heb je bij iedereen. Dat betekent dus dat je bewust moet kijken naar hoe dingen er nu aan toe gaan. Wat doen we nu en hoe kan het beter.” De training zal volgens Van der Kooye, moeten bijdragen aan het proces van professionalisering.