NOVA buigt zich over accreditatie nu en in de toekomst

Het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie, heeft op vrijdag 18 november het eendaagse symposium: ‘Accreditatie Nu en in de Toekomst’ georganiseerd. In het Lalla Rookh-gebouw hebben actoren met elkaar van gedachten gewisseld en voorstellen gedaan voor een mogelijke aanpassing van de Wet NOVA, de kaders en de werkbare processen voor accreditatie. Het orgaan heeft in de afgelopen twaalf jaar accreditaties uitgevoerd voor opleidingen in het hoger onderwijs, die gebaseerd zijn op vastgestelde accreditatiestandaarden en -processen en de Wet NOVA. Uit deze ervaring is gebleken dat voor de processen, de standaarden en de wet aanpassingen nodig zijn om beter aan te sluiten op recente ontwikkelingen van accreditaties van het hoger onderwijs.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, werd bij dit symposium vertegenwoordigd door onderdirecteur Daniella Rosario. Volgens Rosario moet de kwaliteit van het onderwijs in Suriname niet alleen afgestemd zijn op Europa en de VS, maar ook op de regio. Ze meent dat Suriname als lid van de Caricom en tegen de achtergrond van het vrije verkeer in de regio, studenten zodanig moeten worden geschoold dat ze overal in de wereld terecht kunnen. “En dat ze niet moeten horen dat hun diploma niet voldoet aan de gestelde eisen”, aldus Rosario. Naast het feit dat het NOVA de afgelopen jaren accreditaties heeft uitgevoerd voor het hoger onderwijs, is vanuit het ministerie ook gevraagd of het NOVA de accreditaties van de mbo-instituten op zich wil nemen.

Tijdens het symposium zijn de accreditatiestandaarden van verschillende landen gepresenteerd. “Doorgaans is er al toegang tot de standaarden van de regio en van Europa. Wij moeten als land nagaan wat nodig is voor Suriname, zodat men met een Surinaams diploma internationaal kan solliciteren”, stelt Wanda Pherai, inleider van de Wet NOVA. “Wat wij vandaag doen, is kijken in welke mate onze kaders nog voldoen; of wij die moeten wijzigen en hoe onze processen zijn”, zegt Dirk Wongsopawiro, voorzitter van de Accreditatieraad.

Uit ervaring is gebleken dat er aanpassingen in de wet nodig zijn om beter aan te sluiten op recente ontwikkelingen van accreditaties binnen het hoger onderwijs. Daarnaast werd er ook gesproken over de aanvraagprocessen voor accreditatie. Verschillende opleidingen en instituten die een accreditatiekeurmerk hebben, mochten tijdens het symposium hierover meedenken.