Partij drugs onderschept tijdens export controle; eigenaar ingesloten

De douane recherche stuitte op woensdag 16 november tijdens een export controle in een loods aan de Kasoedjieweg op een hoevelleheid drugs dat verborgen zat in een lading met blikken parbo bier, radler, stroop en ketchup.

Het gaat in deze om om 30.500 mililiter of te wel 30,5 liter vloeibare cocaïne die verstopt was in 59 blikken parbo bier en radler. Medewerkers van de afdeling Narcoticabrigade die die voor onderzoek op de locatie arriveerden, hebben de eigenaar en drie helpers die werden aangetroffen in de boeien geslagen.

Samen met de drugs werd het viertal ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de eigenaar Mangroela B. die een beperking heeft in verzekering gesteld, terwijl de drie helpers die waren ingehuurd zijn heengezonden.